فيديو “عيد الميلاد” يثير الجدل بشأن مصير نيمار

أثار فيديو نشره نادي باريس سان جرمان الفرنسي على مواقع التواصل الاجتماعي احتفالا بالعام الجديد 2020 الغموض بشأن مصير النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع الفريق وتسبب في حالة من الجدل الشديد بين جماهير النادي.

وظهر في الفيديو، الذي نشره النادي، كل نجوم الفريق تقريبا، حيث شارك به نحو 15 لاعبا، في حين غاب عن الظهور في الفيديو نيمار.

وعادت في الأسابيع الماضية نغمة رحيل نيمار عن باريس سان جرمان في الطفو على سطح الأحداث مرة أخرى، لاسيما في ظل تصريحات للاعب عن استعداداه للتخلي عن القضايا التي رفعها ضد ناديه السابق بشأن مستحقاته قبل الانتقال إلى النادي الفرنسي.

وحتى الآن يغلف الغموض مصير نيمار مع سان جرمان، في ظل رغبته السابقة في الرحيل عن النادي والعودة إلى ناديه القديم برشلونة الإسباني، وهى الرغبة التي لم يحالفها التوفيق في أن تتحقق خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

يذكر أن نيمار يغيب عن باريس سان جرمان منذ أكثر من 10 أيام في ظل فترة الإجازة الحالية، بينما رجحت بعض الجماهير، في تغريداتها على الفيديو المنشور على “تويتر” أن غياب اللاعب عن الظهور في فيديو التهنئة بعيد الميلاد، هو مؤشر جديد على اقتراب رحيله عن النادي.

وظهر في الفيديو، الذي نشره النادي، كل نجوم الفريق تقريبا، حيث شارك به نحو 15 لاعبا، في حين غاب عن الظهور في الفيديو نيمار.

وعادت في الأسابيع الماضية نغمة رحيل نيمار عن باريس سان جرمان في الطفو على سطح الأحداث مرة أخرى، لاسيما في ظل تصريحات للاعب عن استعداداه للتخلي عن القضايا التي رفعها ضد ناديه السابق بشأن مستحقاته قبل الانتقال إلى النادي الفرنسي.

وحتى الآن يغلف الغموض مصير نيمار مع سان جرمان، في ظل رغبته السابقة في الرحيل عن النادي والعودة إلى ناديه القديم برشلونة الإسباني، وهى الرغبة التي لم يحالفها التوفيق في أن تتحقق خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

يذكر أن نيمار يغيب عن باريس سان جرمان منذ أكثر من 10 أيام في ظل فترة الإجازة الحالية، بينما رجحت بعض الجماهير، في تغريداتها على الفيديو المنشور على “تويتر” أن غياب اللاعب عن الظهور في فيديو التهنئة بعيد الميلاد، هو مؤشر جديد على اقتراب رحيله عن النادي.