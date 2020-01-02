“سباق” بين ليفربول وريال مدريد لضم “صخرة دفاعية”

أشارت تقارير صحفية رياضية، إلى أن المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، يسعى لضم مدافع إشبيلية الإسباني، دييغو كارلوس، والذي يحاول ريال مدريد الحصول على خدماته أيضا.

ودخل ليفربول في مفاوضات مع إدارة إشبيلية لضم المدافع البرازيلي البالغ من العمر 26 عاما، حسبما نقلت “آس” عن صحف بريطانية.

وبحسب صحيفة “صن”، فقد رصد ليفربول 77 مليون يورو للتعاقد مع كارلوس، وذلك من أجل تدعيم خط الدفاع، والذي يحتاج إلى لاعبين يشغلون هذا المنصب في ضوء إصابات كثيرة في صفوف “الريدز”.

ودخل ليفربول في مفاوضات مع إدارة إشبيلية لضم المدافع البرازيلي البالغ من العمر 26 عاما، حسبما نقلت “آس” عن صحف بريطانية.

وبحسب صحيفة “صن”، فقد رصد ليفربول 77 مليون يورو للتعاقد مع كارلوس، وذلك من أجل تدعيم خط الدفاع، والذي يحتاج إلى لاعبين يشغلون هذا المنصب في ضوء إصابات كثيرة في صفوف “الريدز”.