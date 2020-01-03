“الفار” بأغرب صوره.. حكم الفيديو البدائي “تحت تهديد السلاح”

انتشرت على المواقع الاجتماعية صور طريفة، تظهر استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار” بطريقة بدائية، خلال مباراة هواة لكرة القدم في إحدى الدول الإفريقية.

وقال موقع صحيفة “ليبيرو” الإيطالية، إن “البحث عن العدالة في عالم كرة القدم أمر مطلوب حتى إن لم تكن الظروف المناسبة متوفرة”.

وتظهر الصور المنشورة على حساب كاتب كيني في “تويتر”، يدعى رفائيل كيزيلاه، مباراة كرة قدم تجرى على ملعب ترابي، يحضرها عشرات المشجعين.

ورصدت الصور حكم اللقاء كما لو كان يحتكم إلى تقنية “الفار”، من خلال شاشة تلفزيون صغيرة من الطراز القديم للتأكد من صحة إحدى اللقطات.

وبعد ثوان معدودة، يظهر الحكم عائدا إلى أرضية الملعب معلنا صحة اللقطة، وخلفه رجل يحمل سلاحا ناريا من الحجم الكبير.

ولم يتسن لموقع “سكاي نيوز عربية” معرفة الدولة التي التقطت فيها هذه الصور.

وقال كيزيلاه، في تعليق مرفق للصور: “وأخيرا.. تقنية الفار في البطولات الإفريقية المحلية.. ما رأيكم؟”.

وكانت تعليقات المتابعين طريفة وغريبة في الوقت نفسه، حيث تساءل بعضهم عن سبب حمل الرجل سلاحا ناريا خلال مباراة لكرة القدم.

وقال آخرون إن القارة الإفريقية لا تخلو من الغرائب، بينما تعجب البعض الآخر من الاعتماد على تقنية الفار دون وجود للكاميرات وغرفة التحكم.

وقال موقع صحيفة “ليبيرو” الإيطالية، إن “البحث عن العدالة في عالم كرة القدم أمر مطلوب حتى إن لم تكن الظروف المناسبة متوفرة”.

وتظهر الصور المنشورة على حساب كاتب كيني في “تويتر”، يدعى رفائيل كيزيلاه، مباراة كرة قدم تجرى على ملعب ترابي، يحضرها عشرات المشجعين.

ورصدت الصور حكم اللقاء كما لو كان يحتكم إلى تقنية “الفار”، من خلال شاشة تلفزيون صغيرة من الطراز القديم للتأكد من صحة إحدى اللقطات.

وبعد ثوان معدودة، يظهر الحكم عائدا إلى أرضية الملعب معلنا صحة اللقطة، وخلفه رجل يحمل سلاحا ناريا من الحجم الكبير.

ولم يتسن لموقع “سكاي نيوز عربية” معرفة الدولة التي التقطت فيها هذه الصور.

وقال كيزيلاه، في تعليق مرفق للصور: “وأخيرا.. تقنية الفار في البطولات الإفريقية المحلية.. ما رأيكم؟”.

وكانت تعليقات المتابعين طريفة وغريبة في الوقت نفسه، حيث تساءل بعضهم عن سبب حمل الرجل سلاحا ناريا خلال مباراة لكرة القدم.

وقال آخرون إن القارة الإفريقية لا تخلو من الغرائب، بينما تعجب البعض الآخر من الاعتماد على تقنية الفار دون وجود للكاميرات وغرفة التحكم.