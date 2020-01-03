ليفربول.. 365 يوما بلا هزيمة

يواصل قطار ليفربول حصد الأخضر واليابس في الدوري الإنجليزي الممتاز، رافعا رصيده إلى 58 نقطة في صدارة جدول الترتيب وبفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه ليستر سيتي.

وتمكن “الريدز” من هزيمة ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين نظفين في المباراة التي أقيمت على ملعب “أنفيلد” مساء الخميس، ضمن الجولة 21 من البريمرليغ.

وبهذا الفوز، نجح لاعبو المدير الفني الألماني يورغن كلوب في إتمام عام كامل من دون التعرض لأي خسارة في الدوري المحلي.

وكانت آخر هزيمة لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتاريخ الثالث من يناير 2019 أمام مانشستر سيتي، بنتيجة 1-2.

وبلغ عدد مباريات ليفربول في سلسلة “اللاهزيمة” إلى الآن 37 لقاء، وهو ثالث أفضل رقم في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وفي حال رغب لاعبو ليفربول في تحطيم الرقم القياسي، فعليهم أولا تجاوز رقم تشلسي «40 مباراة» من أكتوبر 2004 إلى نوفمبر 2005، تحت قيادة جوزيه مورينيو.

ثم بعد ذلك، التغلب سيتعين عليهم تخطي رقم أرسنال، الأفضل على مر تاريخ الدوري الإنجليزي بـ49 مباراة دون هزيمة بين عامي 2003 و2004.

وتنتظر ليفربول خلال الأيام القادمة مباريات ساخنة، أبرزها أمام مانشستر سيتي وإيفرتون ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

وتمكن “الريدز” من هزيمة ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين نظفين في المباراة التي أقيمت على ملعب “أنفيلد” مساء الخميس، ضمن الجولة 21 من البريمرليغ.

وبهذا الفوز، نجح لاعبو المدير الفني الألماني يورغن كلوب في إتمام عام كامل من دون التعرض لأي خسارة في الدوري المحلي.

وكانت آخر هزيمة لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتاريخ الثالث من يناير 2019 أمام مانشستر سيتي، بنتيجة 1-2.

وبلغ عدد مباريات ليفربول في سلسلة “اللاهزيمة” إلى الآن 37 لقاء، وهو ثالث أفضل رقم في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وفي حال رغب لاعبو ليفربول في تحطيم الرقم القياسي، فعليهم أولا تجاوز رقم تشلسي «40 مباراة» من أكتوبر 2004 إلى نوفمبر 2005، تحت قيادة جوزيه مورينيو.

ثم بعد ذلك، التغلب سيتعين عليهم تخطي رقم أرسنال، الأفضل على مر تاريخ الدوري الإنجليزي بـ49 مباراة دون هزيمة بين عامي 2003 و2004.

وتنتظر ليفربول خلال الأيام القادمة مباريات ساخنة، أبرزها أمام مانشستر سيتي وإيفرتون ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.