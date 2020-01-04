في 3 مواسم ونصف.. رقم “لا يصدق” لماني مع ليفربول

منذ انضمامه إلى ليفربول الإنجليزي في صيف عام 2016، يقدم السنغالي ساديو ماني مستويات رائعة محليا وأوروبيا، إلا أنه حقق مؤخرا رقما مذهلا مع الـ”ريدز”.

وفي خلال 58 مباراة خاضها ماني مع ليفربول على ملعب “أنفيلد” في الدوري منذ انتقل إليه من ساوثهمبتون الإنجليزي، لم يخسر النجم السنغالي أي مواجهة داخل الديار.

وتعود آخر خسارة لليفربول على ملعب “أنفيلد” في الدوري الممتاز إلى أبريل 2017، وكانت أمام كريستال بالاس بنتيجة 1-2، في مباراة غاب عنها ماني بسبب الإصابة.

ويعكس الرقم أهمية اللاعب الكبيرة لليفربول، ودوره المهم الذي انعكس عمليا في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا قبل أشهر، واقترابه من استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن ليفربول منذ 30 عاما.

وساعد ماني زملاءه في تحقيق فوز سهل على شيفيلد يونايتد، الأربعاء، حيث سجل الهدف الثاني بعد صناعة رائعة من شريكه في خط الهجوم المصري محمد صلاح.

وانتقل ماني «27 عاما» إلى ليفربول مقابل 36 مليون جنيه إسترليني، لكن سعره حاليا قد يصل إلى 4 أضعاف هذا المبلغ.

ويعد ماني المرشح الأبرز لنيل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا التي ستعلن بعد يومين، علما أنه حصل على المركز الرابع في سباق جائزة الكرة الذهبية، بعد ليونيل ميسي وزميله فيرجل فان دايك وكريستيانو رونالدو.

ومؤخرا أشارت تقارير صحفية إسبانية وبريطانية، إلى رغبة ريال مدريد الإسباني في الظفر بخدمات اللاعب الفذ، لتعزيز قدراته الهجومية التي تراجعت على مدار الموسمين الجاري والماضي.

وفي خلال 58 مباراة خاضها ماني مع ليفربول على ملعب “أنفيلد” في الدوري منذ انتقل إليه من ساوثهمبتون الإنجليزي، لم يخسر النجم السنغالي أي مواجهة داخل الديار.

وتعود آخر خسارة لليفربول على ملعب “أنفيلد” في الدوري الممتاز إلى أبريل 2017، وكانت أمام كريستال بالاس بنتيجة 1-2، في مباراة غاب عنها ماني بسبب الإصابة.

ويعكس الرقم أهمية اللاعب الكبيرة لليفربول، ودوره المهم الذي انعكس عمليا في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا قبل أشهر، واقترابه من استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن ليفربول منذ 30 عاما.

وساعد ماني زملاءه في تحقيق فوز سهل على شيفيلد يونايتد، الأربعاء، حيث سجل الهدف الثاني بعد صناعة رائعة من شريكه في خط الهجوم المصري محمد صلاح.

وانتقل ماني «27 عاما» إلى ليفربول مقابل 36 مليون جنيه إسترليني، لكن سعره حاليا قد يصل إلى 4 أضعاف هذا المبلغ.

ويعد ماني المرشح الأبرز لنيل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا التي ستعلن بعد يومين، علما أنه حصل على المركز الرابع في سباق جائزة الكرة الذهبية، بعد ليونيل ميسي وزميله فيرجل فان دايك وكريستيانو رونالدو.

ومؤخرا أشارت تقارير صحفية إسبانية وبريطانية، إلى رغبة ريال مدريد الإسباني في الظفر بخدمات اللاعب الفذ، لتعزيز قدراته الهجومية التي تراجعت على مدار الموسمين الجاري والماضي.