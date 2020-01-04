انتصار كبير لريال مدريد على خيتافي.. وفاران يتألق

ساعد المدافع رفائيل فاران ناديه ريال مدريد على الفوز 3-صفر على خيتافي ليحقق انتصاره الأول في 4 مباريات بالدوري الإسباني لكرة القدم ويتصدر المسابقة على حساب برشلونة، السبت.

وبات رصيد ريال مدريد 40 نقطة من 19 مباراة ويتصدر المسابقة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة حامل اللقب، الذي يواجه إسبانيول.

وكان فاران مدافع فرنسا وراء الهدف الأول لريال في الدقيقة 34، حيث قفز عاليا وحاول ديفيد سوريا حارس خيتافي إبعاد كرة عرضية من فيرلان ميندي، لكنه وضعها بطريق الخطأ في مرماه.

وأظهر فاران قوته في ألعاب الهواء عندما قابل ركلة حرة نفذها توني كروس ووضع الكرة برأسه هذه المرة في المرمى ليضيف الهدف الثاني للفريق الزائر في الدقيقة 53.

وحسم لوكا مودريتش انتصار ريال عندما استغل هجمة مرتدة وتمريرة من البديل فيدريكو فالفيردي ووضع الكرة في المرمى الخالي قرب نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال الظهير الأيمن لريال مدريد، داني كاربخال: “كنا ندرك أننا سنعاني أمام فريق قوي جدا على أرضه. قمنا بعمل رائع وحققنا فوزا مستحقا”.

وأضاف “هذا فوز مهم جدا ودخلنا المباراة ولدينا مشاعر جيدة بخصوص مستوانا في الفترة الأخيرة رغم الحصول على 3 نقاط من 9 نقاط متاحة. عندما تنافس على اللقب يجب محاولة الفوز بكل مباراة”.

وكان ريال يأمل في العودة إلى الطريق الصحيح بعد التعادل 3 مرات متتالية مع فالنسيا وبرشلونة وأتليتيك بيلباو.

وافتقد ريال القائد سيرخيو راموس بسبب الإيقاف وعانى من ضغط خيتافي صاحب المركز السابع، والذي كان يلعب أمام مشجعيه المتحمسين، لكن النتيجة النهائية صبت في مصلحة فريق المدرب زين الدين زيدان.

وتألق تيبو كورتوا حارس ريال في إنقاذ عدة فرص خطيرة في الشوط الأول وساهم بشكل مؤثر في انتهاء الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف.

ورغم الفوز بثلاثية فإن ريال أهدر أيضا أكثر من فرصة سهلة عن طريق غاريث بيل وفينيسيوس جونيور.

وبات رصيد ريال مدريد 40 نقطة من 19 مباراة ويتصدر المسابقة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة حامل اللقب، الذي يواجه إسبانيول.

وكان فاران مدافع فرنسا وراء الهدف الأول لريال في الدقيقة 34، حيث قفز عاليا وحاول ديفيد سوريا حارس خيتافي إبعاد كرة عرضية من فيرلان ميندي، لكنه وضعها بطريق الخطأ في مرماه.

وأظهر فاران قوته في ألعاب الهواء عندما قابل ركلة حرة نفذها توني كروس ووضع الكرة برأسه هذه المرة في المرمى ليضيف الهدف الثاني للفريق الزائر في الدقيقة 53.

وحسم لوكا مودريتش انتصار ريال عندما استغل هجمة مرتدة وتمريرة من البديل فيدريكو فالفيردي ووضع الكرة في المرمى الخالي قرب نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال الظهير الأيمن لريال مدريد، داني كاربخال: “كنا ندرك أننا سنعاني أمام فريق قوي جدا على أرضه. قمنا بعمل رائع وحققنا فوزا مستحقا”.

وأضاف “هذا فوز مهم جدا ودخلنا المباراة ولدينا مشاعر جيدة بخصوص مستوانا في الفترة الأخيرة رغم الحصول على 3 نقاط من 9 نقاط متاحة. عندما تنافس على اللقب يجب محاولة الفوز بكل مباراة”.

وكان ريال يأمل في العودة إلى الطريق الصحيح بعد التعادل 3 مرات متتالية مع فالنسيا وبرشلونة وأتليتيك بيلباو.

وافتقد ريال القائد سيرخيو راموس بسبب الإيقاف وعانى من ضغط خيتافي صاحب المركز السابع، والذي كان يلعب أمام مشجعيه المتحمسين، لكن النتيجة النهائية صبت في مصلحة فريق المدرب زين الدين زيدان.

وتألق تيبو كورتوا حارس ريال في إنقاذ عدة فرص خطيرة في الشوط الأول وساهم بشكل مؤثر في انتهاء الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف.

ورغم الفوز بثلاثية فإن ريال أهدر أيضا أكثر من فرصة سهلة عن طريق غاريث بيل وفينيسيوس جونيور.