السوبر السعودي.. النصر يحرز لقبه الأول على حساب التعاون

توج النصر بطل الدوري بلقب النسخة السادسة من الكأس السوبر السعودية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على التعاون حامل لقب كأس الملك بركلات الترجيح 5-4، السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بعد تعادلهما 1-1.

وأمام نحو 40 ألف متفرج في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «“الجوهرة المشعة”»، تقدم التعاون بهدف سجله الكاميروني ليندر تاوامبا «18» وعادل النصر عن طريق المغربي عبدالرزاق حمدالله «58»، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للنصر.

وكاد النصر يقص شريط الأهداف في وقت مبكر لولا تألق الحارس البرازيلي كاسيو، الذي تصدى لكرة حمدالله الانفرادية قبل أن تعود ويبعدها الدفاع عن منطقة الخطر «3».

وتهيأت فرصة للتعاون لأخذ الأسبقية، ولكن المدافع عبدالله مادو تدخل في الوقت المناسب وحول الكرة للركنية «14».

وخلافا لمجريات اللعب نجح التعاون في افتتاح التسجيل عندما ارتقى تاوامبا لكرة وصلته من الركنية ولعبها برأسه قوية في أقصى الزاوية اليسرى للحارس الأسترالي براد جونز «18».

وبعد الهدف واصل النصر سيطرته الميدانية، ولكن دون خطورة حتى الدقيقة قبل الأخيرة التي وجد نفسه في مواجهة المرمى، ولكنه فشل في استثمار الفرصة لينقض الحارس على الكرة ويلغي خطورتها «44».

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أضاع حمدالله هدفاً عندما واجه المرمى قبل أن يفقد توازنه ويفقد معها الكرة.

وبعد مرور 5 دقائق على انطلاقة الثاني كاد التعاون يسجل هدفا ثانيا لولا القائم الذي ناب عن الحارس وتصدى لكرة البوروندي سيدريك أميسي «51».

ولاحت فرصة للنصر لتعديل النتيجة ولكن كرة البرازيلي جوليانو ارتطمت بالدفاع ومرت بجانب القائم «57».

ومن هجمة منسقة تمكن النصر من تعديل النتيجة عندما تجاوز حمدالله المدافع طلال عبسي وواجه المرمى قبل أن يلعب الكرة أرضية زاحفة الى يسار كاسيو «58».

وأضاع المغربي نورالدين مرابط هدفا محققا عندما واجه المرمى قبل أن يفقد سيطرته على الكرة ويمسكها الحارس «70»، وناب القائم التعاوني عن الحارس عندما تصدى لكرة النيجيري عوض خميس قبل أن تأخذ طريقها خارج الملعب «73».

ومن هجمة مرتدة كاد التعاون يخطف هدفا لولا العارضة التي تصدت لكرة البرازيلي ساندرو مانويل «76».

وأهدر حمدالله فرصة ثمينة للتهديف عندما استدار حول كرة وصوبها قوية بجانب القائم «78»، ووقف القائم ضد النصر في مناسبة أخرى عندما تصدى لكرة جوليانو «90» .

وكان اللقاء الثاني بين النصر والتعاون في أقل من شهر، بعدما انتهى لقاؤهما في المرحلة الحادية عشرة من الدوري في 13 ديسمبر الماضي، بفوز لصالح النصر بنتيجة 2-1.

ويقدم النصر هذا الموسم مستويات جيدة في الدوري، إذ يحتل الصدارة برصيد 29 نقطة، وبلغ الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ولي العهد.

وأمام نحو 40 ألف متفرج في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «“الجوهرة المشعة”»، تقدم التعاون بهدف سجله الكاميروني ليندر تاوامبا «18» وعادل النصر عن طريق المغربي عبدالرزاق حمدالله «58»، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للنصر.

وكاد النصر يقص شريط الأهداف في وقت مبكر لولا تألق الحارس البرازيلي كاسيو، الذي تصدى لكرة حمدالله الانفرادية قبل أن تعود ويبعدها الدفاع عن منطقة الخطر «3».

وتهيأت فرصة للتعاون لأخذ الأسبقية، ولكن المدافع عبدالله مادو تدخل في الوقت المناسب وحول الكرة للركنية «14».

وخلافا لمجريات اللعب نجح التعاون في افتتاح التسجيل عندما ارتقى تاوامبا لكرة وصلته من الركنية ولعبها برأسه قوية في أقصى الزاوية اليسرى للحارس الأسترالي براد جونز «18».

وبعد الهدف واصل النصر سيطرته الميدانية، ولكن دون خطورة حتى الدقيقة قبل الأخيرة التي وجد نفسه في مواجهة المرمى، ولكنه فشل في استثمار الفرصة لينقض الحارس على الكرة ويلغي خطورتها «44».

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أضاع حمدالله هدفاً عندما واجه المرمى قبل أن يفقد توازنه ويفقد معها الكرة.

وبعد مرور 5 دقائق على انطلاقة الثاني كاد التعاون يسجل هدفا ثانيا لولا القائم الذي ناب عن الحارس وتصدى لكرة البوروندي سيدريك أميسي «51».

ولاحت فرصة للنصر لتعديل النتيجة ولكن كرة البرازيلي جوليانو ارتطمت بالدفاع ومرت بجانب القائم «57».

ومن هجمة منسقة تمكن النصر من تعديل النتيجة عندما تجاوز حمدالله المدافع طلال عبسي وواجه المرمى قبل أن يلعب الكرة أرضية زاحفة الى يسار كاسيو «58».

وأضاع المغربي نورالدين مرابط هدفا محققا عندما واجه المرمى قبل أن يفقد سيطرته على الكرة ويمسكها الحارس «70»، وناب القائم التعاوني عن الحارس عندما تصدى لكرة النيجيري عوض خميس قبل أن تأخذ طريقها خارج الملعب «73».

ومن هجمة مرتدة كاد التعاون يخطف هدفا لولا العارضة التي تصدت لكرة البرازيلي ساندرو مانويل «76».

وأهدر حمدالله فرصة ثمينة للتهديف عندما استدار حول كرة وصوبها قوية بجانب القائم «78»، ووقف القائم ضد النصر في مناسبة أخرى عندما تصدى لكرة جوليانو «90» .

وكان اللقاء الثاني بين النصر والتعاون في أقل من شهر، بعدما انتهى لقاؤهما في المرحلة الحادية عشرة من الدوري في 13 ديسمبر الماضي، بفوز لصالح النصر بنتيجة 2-1.

ويقدم النصر هذا الموسم مستويات جيدة في الدوري، إذ يحتل الصدارة برصيد 29 نقطة، وبلغ الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ولي العهد.