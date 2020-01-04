أسطورة الكرة العمانية يعلن اعتزاله اللعب دوليا

أعلن أسطورة كرة القدم العمانية الحارس، علي الحبسي، الذي أمضى فترة طويلة من مسيرته في البطولات الإنجليزية اعتزاله اللعب دوليا السبت عن 38 عاما.

وكتب الحبسي في حسابه على “تويتر”: “بعد سنوات تشرفت فيها بخدمة منتخبات وطني داخل الوطن وخارجه، أُعلن اليوم إنهاء مسيرتي الدولية مع المنتخب الوطني”.

وبنى الحبسي مسيرة طويلة في الكرة الإنجليزية، فحمل ألوان بولتون وويغان، الذي أحرز معه لقب الكأس في 2013 وريدينغ، قبل انتقاله إلى الهلال السعودي في 2017 وتتويجه معه بلقب الدوري في 2018 وبلوغه نهائي دوري أبطال آسيا.

وبرز الحبسي بشكل كبير مع منتخب عمان وحمل ألوانه في 128 مباراة، وقاده إلى إحراز لقب كأس الخليج في 2009 وحصل على لقب أفضل حارس في البطولة 4 مرات.

وتقلصت فرص مشاركة الحبسي أخيرا مع المنتخب العماني في ظل تألق الحارس فايز الرشيدي.

وغاب الحبسي المنتقل الصيف الماضي إلى وست بروميتش الإنجليزي، عن كأس آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات، بالإضافة إلى خليجي 24 في قطر.

وكتب الحبسي في حسابه على “تويتر”: “بعد سنوات تشرفت فيها بخدمة منتخبات وطني داخل الوطن وخارجه، أُعلن اليوم إنهاء مسيرتي الدولية مع المنتخب الوطني”.

وبنى الحبسي مسيرة طويلة في الكرة الإنجليزية، فحمل ألوان بولتون وويغان، الذي أحرز معه لقب الكأس في 2013 وريدينغ، قبل انتقاله إلى الهلال السعودي في 2017 وتتويجه معه بلقب الدوري في 2018 وبلوغه نهائي دوري أبطال آسيا.

وبرز الحبسي بشكل كبير مع منتخب عمان وحمل ألوانه في 128 مباراة، وقاده إلى إحراز لقب كأس الخليج في 2009 وحصل على لقب أفضل حارس في البطولة 4 مرات.

وتقلصت فرص مشاركة الحبسي أخيرا مع المنتخب العماني في ظل تألق الحارس فايز الرشيدي.

وغاب الحبسي المنتقل الصيف الماضي إلى وست بروميتش الإنجليزي، عن كأس آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات، بالإضافة إلى خليجي 24 في قطر.