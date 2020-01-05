ناد فرنسي يقيل مدربه بعد أسوأ سلسلة هزائم في تاريخه

أعلن نادي تولوز الفرنسي، الأحد، إقالة مدربه أنطوان كومبواريه، بعد نحو ثلاثة أشهر فقط على توليه منصبه، على خلفية أسوأ سلسلة هزائم في تاريخ النادي، توجت السبت بالخسارة أمام فريق مغمور في الدور الـ32 لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم.

وتولى كومبواريه منتصف أكتوبر الماضي مهمة تدريب الفريق الفرنسي خلفا لألان كازانوفا، لكنه دفع الأحد ثمن تلقي الفريق 10 هزائم متتالية في مختلف المسابقات، آخرها السبت بالخسارة أمام نادي الهواة سان بريفيه بهدف وحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وأعلن تولوز في بيان إقالة كومبواريه «56 عاما» وإيكال مهامه مؤقتا إلى دوني زانكو الذي يتولى حاليا الإدارة الفنية لمركز التدريب التابع للنادي.

وجاء البيان بعيد وقت وجيز من زيارة قام بها رئيس النادي أوليفييه سادران إلى مقر التدريب، حيث أبلغ اللاعبين مباشرة بالقرار، قبل توجههم إلى إسبانيا لخوض معسكر تدريبي استعدادا لاستئناف منافسات الدوري المحلي في نهاية الأسبوع المقبل، بعد العطلة الشتوية.

ويحتل تولوز المركز الأخير في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة فقط من 19 مباراة حقق فيها ثلاثة انتصارات ومثلها من التعادلات، مقابل 19 خسارة. وتلقى مرمى الفريق هذا الموسم 39 هدفا في “ليغ 1”.

وتولى كومبواريه منتصف أكتوبر الماضي مهمة تدريب الفريق الفرنسي خلفا لألان كازانوفا، لكنه دفع الأحد ثمن تلقي الفريق 10 هزائم متتالية في مختلف المسابقات، آخرها السبت بالخسارة أمام نادي الهواة سان بريفيه بهدف وحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وأعلن تولوز في بيان إقالة كومبواريه «56 عاما» وإيكال مهامه مؤقتا إلى دوني زانكو الذي يتولى حاليا الإدارة الفنية لمركز التدريب التابع للنادي.

وجاء البيان بعيد وقت وجيز من زيارة قام بها رئيس النادي أوليفييه سادران إلى مقر التدريب، حيث أبلغ اللاعبين مباشرة بالقرار، قبل توجههم إلى إسبانيا لخوض معسكر تدريبي استعدادا لاستئناف منافسات الدوري المحلي في نهاية الأسبوع المقبل، بعد العطلة الشتوية.

ويحتل تولوز المركز الأخير في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة فقط من 19 مباراة حقق فيها ثلاثة انتصارات ومثلها من التعادلات، مقابل 19 خسارة. وتلقى مرمى الفريق هذا الموسم 39 هدفا في “ليغ 1”.