هذا ما طلبه “أطفال كتالونيا” من رئيس نادي برشلونة

أجرى رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، الأحد، زيارة إلى عدد من المستشفيات في المدينة الكتالونية، رفقة لاعبين من الفريق.

وبحسب موقع “آس” المختص في شؤون الرياضة، فإن رئيس برشلونة قام بالزيارة مع لاعبين مثل النجم الهولندي فرينكي دي يونغ والمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

وصافح رئيس النادي الكتالوني واللاعبون الأطفال المرضى في عدد من مستشفيات المدينة، وخلال زيارته لمستشفى “ننس” في برشلونة التقط صورا تذكارية مع بعض الأطفال والشبان المرضى.

وخلال الزيارة، استمع بارتوميو إلى عدد من طلبات المرضى الصغار، وسمع هتافات ونداءات الأطفال وهم يصيحون في أكثر من مناسبة “احضر لنا نيمار”.

وتعاقدت الإدارة الكتالونية مع الجناح البرازيلي نيمار دا سيلفا في صيف عام 2013، وظل رفقته حتى صيف عام 2017، حين انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتمكن نيمار خلال تلك الفترة من مساعدة برشلونة على التتويج بالعديد من الألقاب المحلية والأوروبية، أبرزها دوري الدرجة الأولى الإسباني في مناسبتين، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس ملك إسبانيا ثلاث مرات، وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة، فضلا كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وفي صيف عام 2017، انتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لتحقيق طموح شخصي والتتويج بالجوائز الفردية، لكنه تعرض خلال العامين الماضيين لعدة إصابات قوية أبعدته عن المشاركة مع فريقه لعدة أشهر.

وفي الصيف الماضي، أبدى نيمار في العديد من المناسبات رغبته في العودة مرة أخرى إلى برشلونة، وأبدى الأخير أيضا رغبته في استعادة نيمار، لكن الإدارة الباريسية رفضت هذا الأمر تماما، وأكدت أن العروض الكتالونية لم ترق إلى المستوى المطلوب.

وبحسب موقع “آس” المختص في شؤون الرياضة، فإن رئيس برشلونة قام بالزيارة مع لاعبين مثل النجم الهولندي فرينكي دي يونغ والمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

وصافح رئيس النادي الكتالوني واللاعبون الأطفال المرضى في عدد من مستشفيات المدينة، وخلال زيارته لمستشفى “ننس” في برشلونة التقط صورا تذكارية مع بعض الأطفال والشبان المرضى.

وخلال الزيارة، استمع بارتوميو إلى عدد من طلبات المرضى الصغار، وسمع هتافات ونداءات الأطفال وهم يصيحون في أكثر من مناسبة “احضر لنا نيمار”.

وتعاقدت الإدارة الكتالونية مع الجناح البرازيلي نيمار دا سيلفا في صيف عام 2013، وظل رفقته حتى صيف عام 2017، حين انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتمكن نيمار خلال تلك الفترة من مساعدة برشلونة على التتويج بالعديد من الألقاب المحلية والأوروبية، أبرزها دوري الدرجة الأولى الإسباني في مناسبتين، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس ملك إسبانيا ثلاث مرات، وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة، فضلا كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وفي صيف عام 2017، انتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لتحقيق طموح شخصي والتتويج بالجوائز الفردية، لكنه تعرض خلال العامين الماضيين لعدة إصابات قوية أبعدته عن المشاركة مع فريقه لعدة أشهر.

وفي الصيف الماضي، أبدى نيمار في العديد من المناسبات رغبته في العودة مرة أخرى إلى برشلونة، وأبدى الأخير أيضا رغبته في استعادة نيمار، لكن الإدارة الباريسية رفضت هذا الأمر تماما، وأكدت أن العروض الكتالونية لم ترق إلى المستوى المطلوب.