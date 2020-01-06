كلوب يتغنى بشباب ليفربول.. “شيء وحيد لم أكن أريده”

أشاد الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بأداء لاعبيه، خلال فوز الفريق 1-0 على جاره اللدود وضيفه إيفرتون، الأحد، في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ودفع كلوب بالعديد من اللاعبين الشباب بمشاركة محدودة من عناصر الخبرة، فيما قرر إراحة نجوم الفريق في مقدمتهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو والهولندي فيرجيل فان دايك والحارس أليسون بيكر.

وتحدث كلوب عقب المباراة عن شباب ليفربول، الذين شاركوا في اللقاء، قائلا: “لقد لعبوا كرة قدم شجاعة. الفريق بأكمله قدم عرضا رائعا سواء الكبار أو الشباب”.

وأوضح كلوب: “آدم لالانا قدم مباراة مذهلة. جو غوميز قاد الدفاع بأكمله ربما للمرة الأولى في مسيرته الكروية”.

وأضاف “اتسمت المباراة بالإثارة وأحرزنا هدفا رائعا، إنني سعيد للغاية بتألق اللاعبين الليلة. الشيء الوحيد الذي لم أكن أريده هو التعادل. كان يتعين علينا تحمل تلك المخاطرة واستثمرنا ذلك”.

يذكر أن هذا هو الفوز الثاني لليفربول في ديربي ميرسيسايد هذا الموسم، عقب فوزه 5-2 على إيفرتون في بطولة الدوري الإنجليزي في الرابع من ديسمبر الماضي.

ودفع كلوب بالعديد من اللاعبين الشباب بمشاركة محدودة من عناصر الخبرة، فيما قرر إراحة نجوم الفريق في مقدمتهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو والهولندي فيرجيل فان دايك والحارس أليسون بيكر.

وتحدث كلوب عقب المباراة عن شباب ليفربول، الذين شاركوا في اللقاء، قائلا: “لقد لعبوا كرة قدم شجاعة. الفريق بأكمله قدم عرضا رائعا سواء الكبار أو الشباب”.

وأوضح كلوب: “آدم لالانا قدم مباراة مذهلة. جو غوميز قاد الدفاع بأكمله ربما للمرة الأولى في مسيرته الكروية”.

وأضاف “اتسمت المباراة بالإثارة وأحرزنا هدفا رائعا، إنني سعيد للغاية بتألق اللاعبين الليلة. الشيء الوحيد الذي لم أكن أريده هو التعادل. كان يتعين علينا تحمل تلك المخاطرة واستثمرنا ذلك”.

يذكر أن هذا هو الفوز الثاني لليفربول في ديربي ميرسيسايد هذا الموسم، عقب فوزه 5-2 على إيفرتون في بطولة الدوري الإنجليزي في الرابع من ديسمبر الماضي.