غاريث بيل يقترب من أسوأ “سجل تهديفي” في الريال

يثير أداء اللاعب الويلزي غاريث بيل، جدلا كبيرا في صفوف ريال مدريد الإسباني، حتى وإن كان رصيده من الأهداف “مرتفعا” بحسب بعض المتابعين.

وبحسب صحيفة “ماركا”، فإن بيل سجل 108 أهداف خلال 244 مباراة، لكن اللاعب الويلزي فشل بشكل ذريع خلال الأشهر الأخيرة.

وأورد المصدر أن بيل شارك في 11 مباراة من دون أن يتمكن من التسجيل، وهو ثاني أسوأ موسم له منذ ارتداء قميص ريال مدريد.

وتعود آخر مشاركة قوية لبيل إلى سبتمبر الماضي، أي إلى المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 بين ريال مدريد و”استاديو دي لا كاراميكا”، وتمكن اللاعب الويلزي حينها من تسجيل الهدفين.

ومنذ ذلك الحين، قضى بيل 688 دقيقة على أرض الملعب من دون أن يسجل أي هدف، وهو ثاني أسوأ رقم له منذ موسم 2014-2015.

وفي موسم 2014-2015، كان بيل قد عجز عن التسجيل خلال 829 دقيقة من المباريات التي خاضها مع ريال مدريد.

ويأمل مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، أن يعود بيل إلى التسجيل، لاسيما في مباراة كأس السوبر الإسبانية التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

وبحسب صحيفة “ماركا”، فإن بيل سجل 108 أهداف خلال 244 مباراة، لكن اللاعب الويلزي فشل بشكل ذريع خلال الأشهر الأخيرة.

وأورد المصدر أن بيل شارك في 11 مباراة من دون أن يتمكن من التسجيل، وهو ثاني أسوأ موسم له منذ ارتداء قميص ريال مدريد.

وتعود آخر مشاركة قوية لبيل إلى سبتمبر الماضي، أي إلى المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 بين ريال مدريد و”استاديو دي لا كاراميكا”، وتمكن اللاعب الويلزي حينها من تسجيل الهدفين.

ومنذ ذلك الحين، قضى بيل 688 دقيقة على أرض الملعب من دون أن يسجل أي هدف، وهو ثاني أسوأ رقم له منذ موسم 2014-2015.

وفي موسم 2014-2015، كان بيل قد عجز عن التسجيل خلال 829 دقيقة من المباريات التي خاضها مع ريال مدريد.

ويأمل مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، أن يعود بيل إلى التسجيل، لاسيما في مباراة كأس السوبر الإسبانية التي ستقام في المملكة العربية السعودية.