لم يسبقه سوى لاعب واحد.. رونالدو “الثاني في التاريخ”

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التاريخ مجددا، حين ساهم، مساء الاثنين، بثلاثة أهداف في انتصار فريقه يوفنتوس على ضيفه كالياري برباعية نظيفة.

واستغل المهاجم البرتغالي خطأ دفاعيا وافتتح التسجيل بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني، ثم ضاعف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة الـ67.

وبعدها، قدم تمريرة حاسمة إلى غونزالو هيغواين ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 81، ثم أكمل رونالدو الرباعية من هجمة مرتدة بعد دقيقة واحدة.

وعقب “الهاتريك” بات نجم “السيدة العجوز” ثاني لاعب في هذا القرن يسجل ثلاثية في 3 دوريات مختلفة.

ووفق ما ذكرت صفحة الاتحاد الدولي لكرة القدم على تويتر، فإن “الدون” سجل ثلاثية في الدوري الإنجليزي «مع مانشستر يونايتد»، ثم في الدوري الإسباني «ريال مدريد»، وأخرى في الدوري الإيطالي «يوفنتوس».

وأضافت أن المهاجم التشيلي ألكسيس سانشيز كان أول لاعب في هذا القرن يحقق هذا الإنجاز.

وكشفت صحيفة “ميرور” البريطانية أن سانشيز كان قد دخل التاريخ عام 2015، بعد تسجيله ثلاثية مع أرسنال في الدوري الإنجليزي، وقبلها مع أودينيزي في “سيري آ”، وبقميص برشلونة في “الليغا”.

واستغل المهاجم البرتغالي خطأ دفاعيا وافتتح التسجيل بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني، ثم ضاعف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة الـ67.

وبعدها، قدم تمريرة حاسمة إلى غونزالو هيغواين ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 81، ثم أكمل رونالدو الرباعية من هجمة مرتدة بعد دقيقة واحدة.

وعقب “الهاتريك” بات نجم “السيدة العجوز” ثاني لاعب في هذا القرن يسجل ثلاثية في 3 دوريات مختلفة.

ووفق ما ذكرت صفحة الاتحاد الدولي لكرة القدم على تويتر، فإن “الدون” سجل ثلاثية في الدوري الإنجليزي «مع مانشستر يونايتد»، ثم في الدوري الإسباني «ريال مدريد»، وأخرى في الدوري الإيطالي «يوفنتوس».

وأضافت أن المهاجم التشيلي ألكسيس سانشيز كان أول لاعب في هذا القرن يحقق هذا الإنجاز.

وكشفت صحيفة “ميرور” البريطانية أن سانشيز كان قد دخل التاريخ عام 2015، بعد تسجيله ثلاثية مع أرسنال في الدوري الإنجليزي، وقبلها مع أودينيزي في “سيري آ”، وبقميص برشلونة في “الليغا”.