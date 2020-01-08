مورينيو: ليفربول “الأفضل في العالم”.. وهذا هو السر

اعتبر البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق توتنهام هوتسبير، ليفربول “أفضل فريق في العالم الآن”، وفق ما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

وكان مورينيو يتحدث، الأحد الماضي، قبل مباراة فريقه أمام ميدلسبره، حين عبر عن إعجابه بالفريق الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وذكر “بالأمس كنت أشاهد مباراة ليفربول، وأعتقد أنني كنت أشاهد أفضل فريق في العالم، في هذه اللحظة”.

وأضاف “ذهبت إلى غوغل، فقط للتأكد، ووجدت أن يورغن كلوب وصل في أكتوبر 2015، أكتوبر 16 و17 و18 و19 والآن 20 “.

وتابع “أعتقد أن الكثير من اللاعبين يغادرون، والكثير منهم يأتون. والأهم من ذلك، هو الوقت المناسب لوضع فلسفة المدرب، ووضع أساليب التدريب، ووضع بصماته على الفريق”.

وواصل قائلا “النتائج الجميلة نتيجة للعمل الرائع، خطوة بخطوة، مرحلة تلو الأخرى، أعتقد أنه في الموسم الأول ينهون في الترتيب بالمركز السادس، أو الثامن، أو شيء من هذا القبيل، وبعد مرور 4 سنوات ليسوا أبطال العالم فقط، أعتقد أنهم أفضل فريق في العالم، في هذه اللحظة”.

وكان مورينيو تولى تدريب “السبيرز” في 20 نوفمبر الماضي، خلفا لماوريسيو بوتشيتينو.

وحصد مورينيو مدرب بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق 25 لقبا كبيرا، لكن هذا السجل سيواجه اختبارا مع توتنهام الذي لم يفز بأي لقب منذ كأس رابطة الأندية الإنجليزية في 2008.

وكان مورينيو يتحدث، الأحد الماضي، قبل مباراة فريقه أمام ميدلسبره، حين عبر عن إعجابه بالفريق الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وذكر “بالأمس كنت أشاهد مباراة ليفربول، وأعتقد أنني كنت أشاهد أفضل فريق في العالم، في هذه اللحظة”.

وأضاف “ذهبت إلى غوغل، فقط للتأكد، ووجدت أن يورغن كلوب وصل في أكتوبر 2015، أكتوبر 16 و17 و18 و19 والآن 20 “.

وتابع “أعتقد أن الكثير من اللاعبين يغادرون، والكثير منهم يأتون. والأهم من ذلك، هو الوقت المناسب لوضع فلسفة المدرب، ووضع أساليب التدريب، ووضع بصماته على الفريق”.

وواصل قائلا “النتائج الجميلة نتيجة للعمل الرائع، خطوة بخطوة، مرحلة تلو الأخرى، أعتقد أنه في الموسم الأول ينهون في الترتيب بالمركز السادس، أو الثامن، أو شيء من هذا القبيل، وبعد مرور 4 سنوات ليسوا أبطال العالم فقط، أعتقد أنهم أفضل فريق في العالم، في هذه اللحظة”.

وكان مورينيو تولى تدريب “السبيرز” في 20 نوفمبر الماضي، خلفا لماوريسيو بوتشيتينو.

وحصد مورينيو مدرب بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق 25 لقبا كبيرا، لكن هذا السجل سيواجه اختبارا مع توتنهام الذي لم يفز بأي لقب منذ كأس رابطة الأندية الإنجليزية في 2008.