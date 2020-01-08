الصيف المشتعل.. 10 نجوم “مجانا” في سوق الانتقالات

يتوقع أن يشهد الصيف المقبل واحدا من “أسخن” أسواق الانتقالات في كرة القدم بالأعوام الأخيرة، وذلك لكثرة عدد النجوم الذين ستنتهي عقودهم، وسيتاح لهم الانتقال مجانا من دون أي قيود.

ومن بين النجوم الذي تنتهي عقودهم، اخترنا أبرز 15 لاعبا متاحين بالمجان الصيف المقبل، سيمثلون إضافة قوية لأي ناد يقرر التعاقد معهم.

الكرواتي لوكا مودريتش «34 عاما»

سيمثل انتقال أفضل لاعب في العالم عام 2018 أحد أكبر أخبار الانتقالات الصيف المقبل، إلا إذا ما قرر البقاء في ريال مدريد.

الصربي نيمانيا ماتيتش «31 عاما»

لاعب الوسط الصربي قد يكون إضافة تكتيكية لأي خط وسط في العالم، وقد يكون مرشحا للانضمام لتوتنهام، قادما من مانشستر يونايتد، وذلك لأن المدرب جوزيه مورينيو اعتمد عليه في الفرق التي دربها بالسابق.

الدنماركي كرستيان إيركسن «27 عاما»

يبدو انتقال صانع الألعاب الدنماركي من توتنهام مسألة وقت لا أكثر. موهبته وعمره سيسهلان فكرة الانتقال لأحد الأندية الكبيرة في أوروبا.

الألماني ماريو غوتزة «27 عاما»

الفتى الذهبي الألماني صاحب الهدف الحاسم بنهائي مونديال 2014، سيكون متوفرا بالمجان الصيف المقبل، ولكنه بحاجة لمدرب ممتاز لإعادة اكتشاف موهبته المتراجعة.

الأوروغواياني إيدنسون كافاني «32 عاما»

يستطيع الهداف القوي التسجيل بجميع الطرق داخل منطقة الجزاء، وبخبرته الطويلة، سيكون هدفا رائعا للأندية التي تبحث عن “مهاجم حاسم”.

البرازيلي تياغو سيلفا «35 عاما»

قائد البرازيل السابق قد يكون في نهاية مسيرته، لكنه يستطيع إضافة عامل الخبرة لأي خط دفاع أوروبي، لعام أو عامين قادمين.

الإسباني دافيد سيلفا «34 عاما»

قد يكون الصيف المقبل وقت الرحيل أخيرا للساحر الإسباني دافيد سيلفا عن مانشستر سيتي، بعد مسيرة طويلة وحافلة بالإنجازات.

البرازيلي ويليان «31 عاما»

كل موسم، يظهر لنا صانع الألعاب ويليان لمحات من الإبداع مع فريقه تشلسي، تذكرنا بأنه لاعب يستطيع قلب المباريات بلمسة واحدة.

البلجيكي دريس ميرتنس «32 عاما»

مع التخبط الذي يشهده نادي نابولي، يبدو رحيل نجمه ميرتنس حتميا. موهبة ميرتنس الكبيرة قد تغطي على ارتفاع سنه.

البرازيلي فيرناندينيو «34 عاما»

سيحاول مانشستر سيتي قدر الإمكان الحفاظ على “صخرة” الوسط فيرناندينيو الصيف المقبل، ربما بعقد قصير الأمد.

ومن بين النجوم الذي تنتهي عقودهم، اخترنا أبرز 15 لاعبا متاحين بالمجان الصيف المقبل، سيمثلون إضافة قوية لأي ناد يقرر التعاقد معهم.

الكرواتي لوكا مودريتش «34 عاما»

سيمثل انتقال أفضل لاعب في العالم عام 2018 أحد أكبر أخبار الانتقالات الصيف المقبل، إلا إذا ما قرر البقاء في ريال مدريد.

الصربي نيمانيا ماتيتش «31 عاما»

لاعب الوسط الصربي قد يكون إضافة تكتيكية لأي خط وسط في العالم، وقد يكون مرشحا للانضمام لتوتنهام، قادما من مانشستر يونايتد، وذلك لأن المدرب جوزيه مورينيو اعتمد عليه في الفرق التي دربها بالسابق.

الدنماركي كرستيان إيركسن «27 عاما»

يبدو انتقال صانع الألعاب الدنماركي من توتنهام مسألة وقت لا أكثر. موهبته وعمره سيسهلان فكرة الانتقال لأحد الأندية الكبيرة في أوروبا.

الألماني ماريو غوتزة «27 عاما»

الفتى الذهبي الألماني صاحب الهدف الحاسم بنهائي مونديال 2014، سيكون متوفرا بالمجان الصيف المقبل، ولكنه بحاجة لمدرب ممتاز لإعادة اكتشاف موهبته المتراجعة.

الأوروغواياني إيدنسون كافاني «32 عاما»

يستطيع الهداف القوي التسجيل بجميع الطرق داخل منطقة الجزاء، وبخبرته الطويلة، سيكون هدفا رائعا للأندية التي تبحث عن “مهاجم حاسم”.

البرازيلي تياغو سيلفا «35 عاما»

قائد البرازيل السابق قد يكون في نهاية مسيرته، لكنه يستطيع إضافة عامل الخبرة لأي خط دفاع أوروبي، لعام أو عامين قادمين.

الإسباني دافيد سيلفا «34 عاما»

قد يكون الصيف المقبل وقت الرحيل أخيرا للساحر الإسباني دافيد سيلفا عن مانشستر سيتي، بعد مسيرة طويلة وحافلة بالإنجازات.

البرازيلي ويليان «31 عاما»

كل موسم، يظهر لنا صانع الألعاب ويليان لمحات من الإبداع مع فريقه تشلسي، تذكرنا بأنه لاعب يستطيع قلب المباريات بلمسة واحدة.

البلجيكي دريس ميرتنس «32 عاما»

مع التخبط الذي يشهده نادي نابولي، يبدو رحيل نجمه ميرتنس حتميا. موهبة ميرتنس الكبيرة قد تغطي على ارتفاع سنه.

البرازيلي فيرناندينيو «34 عاما»

سيحاول مانشستر سيتي قدر الإمكان الحفاظ على “صخرة” الوسط فيرناندينيو الصيف المقبل، ربما بعقد قصير الأمد.