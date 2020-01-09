رغم “الريمونتادا”.. برشلونة يهزم ليفربول “ماديا”

بالرغم من تحقيقه لقب البطولة، لم يحقق ليفربول الإيرادات الأعلى في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتراجع خلف برشلونة، الذي أقصاه “الريدز” في نصف النهائي.

وحقق برشلونة الأرباح الأكبر من المشاركة بدوري الأبطال الموسم الماضي، حيث بلغت إيراداته 117 مليون يورو، بينما حل ليفربول ثانيا بمبلغ قدره 111 مليون يورو.

ويوزع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المكافآت المالية على الفرق المشاركة وفقا لنتائج الفريق في البطولة، وحسابات أخرى معقدة مثل الترتيب التاريخي للفريق في المسابقة، وحصة دولة الفريق من البث التلفزيوني، وفقا لصحيفة “ماركا”.

وحل وصيف البطولة، نادي توتنهام الإنجليزي، بالمركز الثالث، برصيد 101 مليون يورو، وخلفه يوفنتوس الإيطالي الذي حقق 95 مليون يورو.

وبالرغم من وصول أياكس أمستردام الهولندي لنصف نهائي البطولة، إلا أنه جاء في المركز 12 في ترتيب الإيرادات بالبطولة.

يذكر أن ليفربول أقصى برشلونة من نصف نهائي دوري الأبطال، في مباراة تاريخية سجل فيها “الريدز” 4 أهداف، ليقلب تأخره بنتيجة 0-3 ذهابا.

وحقق برشلونة الأرباح الأكبر من المشاركة بدوري الأبطال الموسم الماضي، حيث بلغت إيراداته 117 مليون يورو، بينما حل ليفربول ثانيا بمبلغ قدره 111 مليون يورو.

ويوزع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المكافآت المالية على الفرق المشاركة وفقا لنتائج الفريق في البطولة، وحسابات أخرى معقدة مثل الترتيب التاريخي للفريق في المسابقة، وحصة دولة الفريق من البث التلفزيوني، وفقا لصحيفة “ماركا”.

وحل وصيف البطولة، نادي توتنهام الإنجليزي، بالمركز الثالث، برصيد 101 مليون يورو، وخلفه يوفنتوس الإيطالي الذي حقق 95 مليون يورو.

وبالرغم من وصول أياكس أمستردام الهولندي لنصف نهائي البطولة، إلا أنه جاء في المركز 12 في ترتيب الإيرادات بالبطولة.

يذكر أن ليفربول أقصى برشلونة من نصف نهائي دوري الأبطال، في مباراة تاريخية سجل فيها “الريدز” 4 أهداف، ليقلب تأخره بنتيجة 0-3 ذهابا.