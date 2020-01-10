القضاء يلاحق لاعب “لايبزيغ” الألماني بتهمة “الاغتصاب”

طلب القضاء النمساوي فتح تحقيق حول شتيفان إيلزانكر، لاعب الوسط الدولي المحترف مع لايبزيغ الألماني، بسبب اتهامه بالاغتصاب، بحسب ما أعلن متحدث باسمه الخميس لوكالة “سيد” الألمانية.

وقال كريستوف روثر: “فوّض مكتب المدعي العام التحقيق للشرطة الجنائية”، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وبحسب يومية “سالسبورغر ناخريشتن” المحلية، فقد ادعت سيدة بعمر السادسة والعشرين على إيلزانكر، متهمة اللاعب البالغ 30 عاما وصاحب 41 مباراة دولية، باغتصابها خلال حفلة في شقة في سالزبورغ.

ورفض محامي اللاعب كورت يلينيك مزاعم السيدة وقال لصحيفة “كروني” إن ادعاءها يتضمن “تناقضات كبيرة”، في حين نفى اللاعب الاتهامات، ورفض ناديه “لايبزيغ” الذي يتصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم الإدلاء بأي تعليق.

وقال كريستوف روثر: “فوّض مكتب المدعي العام التحقيق للشرطة الجنائية”، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وبحسب يومية “سالسبورغر ناخريشتن” المحلية، فقد ادعت سيدة بعمر السادسة والعشرين على إيلزانكر، متهمة اللاعب البالغ 30 عاما وصاحب 41 مباراة دولية، باغتصابها خلال حفلة في شقة في سالزبورغ.

ورفض محامي اللاعب كورت يلينيك مزاعم السيدة وقال لصحيفة “كروني” إن ادعاءها يتضمن “تناقضات كبيرة”، في حين نفى اللاعب الاتهامات، ورفض ناديه “لايبزيغ” الذي يتصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم الإدلاء بأي تعليق.