فيراتي يصف نيمار بـ”الطفل”.. ويشيد بأدائه في الملعب

أصرّ النجم الإيطالي في نادي باريس سان جرمان، ماركو فيراتي، على أن الناس “يفترضون أمورا” بشأن نيمار، بسبب مركزه كلاعب كرة قدم.

وقال ماركو فيراتي، لاعب خط الوسط في نادي باريس سان جرمان الفرنسي، في تصريحات لصحيفة “لو باريزيان” إن النجم البرازيلي نيمار “لطالما كان سعيدا هنا في باريس”.

وكانت تقارير عدة وكثير من الشائعات ربطت مهاجم باريس سان جيرمان باستمرار بالعودة إلى فريقه السابق في إسبانيا، برشلونة، في الأشهر الأخيرة، كما ربطته تقارير أخرى سابقة بالانتقال إلى ريال مدريد.

وذكر فيراتي، البالغ من العمر 27 عاما: “عندما تكون خارج اللعبة، فأنت لا تلعب، وتصبح لديك مشاكل من جميع الجوانب، إنه أمر صعب”، بحسب ما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وأضاف اللاعب الإيطالي: “الشيء الوحيد الذي يجعله سعيدا هو اللعب، فعدم القدرة على اللعب أمر صعب بالنسبة له، ولكن بمجرد أن يصبح في الملعب، إنه أمر لا يصدق”.

وتابع فيراتي حديثه عن نيمار قائلا: “إنه طفل صغير في السابعة والعشرين من عمره، وفي بعض الأحيان نعتقد أنه نظرا لكونه غنيا وحسن المظهر ولأنه يلعب كرة القدم، نظن بأن كل شيء سهل بالنسبة له، ولكن الحياة الحقيقية شيء آخر”.

واسترسل قائلا: “خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية، كان أكثر إثارة للإعجاب بفضل جهوده الدفاعية. ألعب معه وإلى جانبه ولا يمكنني تذكر الاضطرار إلى القيام بأي عمل من أجله. إنه ملتزم”.

وختم فيراتي حديثه بالقول إن “نيمار مثال جيد لأنه يقوم بجهد كبير”.

وقال ماركو فيراتي، لاعب خط الوسط في نادي باريس سان جرمان الفرنسي، في تصريحات لصحيفة “لو باريزيان” إن النجم البرازيلي نيمار “لطالما كان سعيدا هنا في باريس”.

وكانت تقارير عدة وكثير من الشائعات ربطت مهاجم باريس سان جيرمان باستمرار بالعودة إلى فريقه السابق في إسبانيا، برشلونة، في الأشهر الأخيرة، كما ربطته تقارير أخرى سابقة بالانتقال إلى ريال مدريد.

وذكر فيراتي، البالغ من العمر 27 عاما: “عندما تكون خارج اللعبة، فأنت لا تلعب، وتصبح لديك مشاكل من جميع الجوانب، إنه أمر صعب”، بحسب ما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وأضاف اللاعب الإيطالي: “الشيء الوحيد الذي يجعله سعيدا هو اللعب، فعدم القدرة على اللعب أمر صعب بالنسبة له، ولكن بمجرد أن يصبح في الملعب، إنه أمر لا يصدق”.

وتابع فيراتي حديثه عن نيمار قائلا: “إنه طفل صغير في السابعة والعشرين من عمره، وفي بعض الأحيان نعتقد أنه نظرا لكونه غنيا وحسن المظهر ولأنه يلعب كرة القدم، نظن بأن كل شيء سهل بالنسبة له، ولكن الحياة الحقيقية شيء آخر”.

واسترسل قائلا: “خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية، كان أكثر إثارة للإعجاب بفضل جهوده الدفاعية. ألعب معه وإلى جانبه ولا يمكنني تذكر الاضطرار إلى القيام بأي عمل من أجله. إنه ملتزم”.

وختم فيراتي حديثه بالقول إن “نيمار مثال جيد لأنه يقوم بجهد كبير”.