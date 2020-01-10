“ملك التمريرات الحاسمة”.. أفضل لاعب بالبريميرليغ في ديسمبر

أحرز لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ترينت ألكسندر أرنولد، لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال شهر ديسمبر الماضي.

وكتب الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، على موقع “تويتر”، “مقطع فيديو للأهداف التي صنعها أرنولد لفائدة زملائه خلال شهر ديسمبر”.

وكتب حساب الدوري الإنجليزي قائلا: “أفضل لاعب لشهر ديسمبر هو ملك التمريرات الحاسمة، ترينت ألكسندر أرنولد”.

وخاض أرنولد مباريات الحمر على نحو متألق، في شهر ديسمبر الماضي، بعدما صنع لزملائه ثلاثة أهداف، كما أحرز هدفا واحدا.

وهذا اللقب هو الجائزة الثانية للاعب الذي فاز أيضا بجائزة أفضل لاعب في صفوف ليفربول خلال شهر ديسمبر.

ويحضر أرنولد مع ناديه لخوض مباراة صعبة، غدا السبت، أمام توتنهام، في إطار الأسبوع الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتبوأ ليفربول صدارة الدوري، برصيد 58 نقطة، بفارق 13 نقطة أمام ليستر سيتي، صاحب المركز الثاني.

وكتب الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، على موقع “تويتر”، “مقطع فيديو للأهداف التي صنعها أرنولد لفائدة زملائه خلال شهر ديسمبر”.

وكتب حساب الدوري الإنجليزي قائلا: “أفضل لاعب لشهر ديسمبر هو ملك التمريرات الحاسمة، ترينت ألكسندر أرنولد”.

وخاض أرنولد مباريات الحمر على نحو متألق، في شهر ديسمبر الماضي، بعدما صنع لزملائه ثلاثة أهداف، كما أحرز هدفا واحدا.

وهذا اللقب هو الجائزة الثانية للاعب الذي فاز أيضا بجائزة أفضل لاعب في صفوف ليفربول خلال شهر ديسمبر.

ويحضر أرنولد مع ناديه لخوض مباراة صعبة، غدا السبت، أمام توتنهام، في إطار الأسبوع الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتبوأ ليفربول صدارة الدوري، برصيد 58 نقطة، بفارق 13 نقطة أمام ليستر سيتي، صاحب المركز الثاني.