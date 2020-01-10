كلوب يخشى “حنكة” مورينيو في “معركة” السبت

حذر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي من حنكة نظيره البرتغالي جوزيه مورينيو عشية اللقاء المرتقب بين ليفربول وتوتنهام في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

ويحل ليفربول المتصدر ضيفا على توتنهام في أبرز مباريات المرحلة، في استعادة لنهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، والذي انتهى بفوز “الحمر” بثنائية نظيفة، ورفعهم كأس المسابقة القارية للمرة السادسة في تاريخهم.

لكن أداء الفريقين يختلف في الآونة الأخيرة لاسيما في الدوري الممتاز، إذ يتصدر ليفربول بفارق 13 نقطة من 20 مباراة «له مباراة مؤجلة»، بينما يحتل توتنهام المركز السادس بفارق 28 نقطة عن فريق ملعب أنفيلد.

وبعد بداية إيجابية له مع توتنهام إثر تعيينه خلفا للأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو في نوفمبر، تلقى مورينيو ثلاث هزائم في آخر سبع مباريات في الدوري.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي الجمعة عشية مباراة الفريقين “جوزيه مورينيو هو مدرب من طراز عالمي ويتمتع بذهنية محددة. أعتقد أنه يريد الفوز بكل شيء، وأنا أحترم ذلك كثيرا”.

وأضاف “هذا يعني أنه كلما تواجد فريقه في ظرف معين، يحاول استغلاله بالكامل لصالحه”، متابعا “المواجهة صعبة ضد فريق لجوزيه مورينيو”.

وتابع المدرب الألماني: “لعل أي فريق لا يرغب باللعب ضدنا في الوقت الحالي. هل توتنهام هو خصمي المفضل في عطلة نهاية الأسبوع؟ على الأرجح كلا. لكنه سيكون الخصم، وخصما في ملعبه، وعلينا ان نحاول تقديم الأفضل”.

ويقدم ليفربول أداء لافتا في الآونة الأخيرة، ويبدو أقرب من أي وقت مضى لإحراز لقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 1990، اذ يتصدر بفارق مريح بعد انقضاء أكثر من نصف الموسم، وتعود خسارته الأخيرة في الدوري الى كانون الثاني/يناير 2019، وأتت أمام مانشستر سيتي.

وعلى رغم ذلك، شدد الظهير الأيمن ترنت ألكسندر-أرنولد على وجوب ألا يطغى الحماس على أداء اللاعبين. وأوضح “لا يمكننا ان نتحمس أكثر من اللازم ونحن نعرف أننا لم نفز بأي أمر بعد. اذا أردنا ان نكون فريقا ناجحا، علينا ان نواصل «تقديم هذا الأداء» حتى النهاية”.

وتابع “بالتأكيد نحن في موقع جيد، وهو أمر لا يمكننا تجاهله. نقدم أداء جيدا، لدينا سلسلة جيدة لكن لا يمكن ان نعتبر ذلك أمرا مسلّما به لأن النتائج المفاجئة تحصل كل أسبوع في الدوري الممتاز”.

ويحل ليفربول المتصدر ضيفا على توتنهام في أبرز مباريات المرحلة، في استعادة لنهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، والذي انتهى بفوز “الحمر” بثنائية نظيفة، ورفعهم كأس المسابقة القارية للمرة السادسة في تاريخهم.

لكن أداء الفريقين يختلف في الآونة الأخيرة لاسيما في الدوري الممتاز، إذ يتصدر ليفربول بفارق 13 نقطة من 20 مباراة «له مباراة مؤجلة»، بينما يحتل توتنهام المركز السادس بفارق 28 نقطة عن فريق ملعب أنفيلد.

وبعد بداية إيجابية له مع توتنهام إثر تعيينه خلفا للأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو في نوفمبر، تلقى مورينيو ثلاث هزائم في آخر سبع مباريات في الدوري.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي الجمعة عشية مباراة الفريقين “جوزيه مورينيو هو مدرب من طراز عالمي ويتمتع بذهنية محددة. أعتقد أنه يريد الفوز بكل شيء، وأنا أحترم ذلك كثيرا”.

وأضاف “هذا يعني أنه كلما تواجد فريقه في ظرف معين، يحاول استغلاله بالكامل لصالحه”، متابعا “المواجهة صعبة ضد فريق لجوزيه مورينيو”.

وتابع المدرب الألماني: “لعل أي فريق لا يرغب باللعب ضدنا في الوقت الحالي. هل توتنهام هو خصمي المفضل في عطلة نهاية الأسبوع؟ على الأرجح كلا. لكنه سيكون الخصم، وخصما في ملعبه، وعلينا ان نحاول تقديم الأفضل”.

ويقدم ليفربول أداء لافتا في الآونة الأخيرة، ويبدو أقرب من أي وقت مضى لإحراز لقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 1990، اذ يتصدر بفارق مريح بعد انقضاء أكثر من نصف الموسم، وتعود خسارته الأخيرة في الدوري الى كانون الثاني/يناير 2019، وأتت أمام مانشستر سيتي.

وعلى رغم ذلك، شدد الظهير الأيمن ترنت ألكسندر-أرنولد على وجوب ألا يطغى الحماس على أداء اللاعبين. وأوضح “لا يمكننا ان نتحمس أكثر من اللازم ونحن نعرف أننا لم نفز بأي أمر بعد. اذا أردنا ان نكون فريقا ناجحا، علينا ان نواصل «تقديم هذا الأداء» حتى النهاية”.

وتابع “بالتأكيد نحن في موقع جيد، وهو أمر لا يمكننا تجاهله. نقدم أداء جيدا، لدينا سلسلة جيدة لكن لا يمكن ان نعتبر ذلك أمرا مسلّما به لأن النتائج المفاجئة تحصل كل أسبوع في الدوري الممتاز”.