كلوب ينصف ماني.. ويفاجئ الصحفيين بـ”سؤال غريب”

أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مساء الجمعة، أن لاعبه السنغالي ساديو ماني يستحق لقب أفضل لاعب في أفريقيا، الذي توج به الثلاثاء، فيما فاجئ الصحفيين عشية مواجهة “الريدز” وتوتنهام على القيام بفعل غير متوقع.

وتفوق المهاجم السنغالي على زميله في الفريق المصري محمد صلاح ومهاجم مانشستر سيتي الجزائري رياض محرز وحصل على أكبر جائزة في كرة القدم بالقارة السمراء خلال حفل أقيم في مصر.

وفي معرض تعقيبه على الجائزة قال كلوب: “فاز فريق من ليفربول بلقب أفضل لاعب في أفريقيا في آخر 3 سنوات. فاز فيها مو «محمد» صلاح مرتين على التوالي وكان هذا مستحقا، والآن فاز فيها ساديو ماني وهذا مستحق أيضا. هذا أمر طيب، ونعرف أن هذا سيعزز سمعة النادي في أفريقيا مائة بالمائة”.

وأضاف “أحب هذا الأمر. اللاعبون المرشحون للفوز الذين ذكروا وغيرهم ممن لم يذكروا، لابد من القول إن لهم الفضل في نجاحهم أولا وفي تطوير لعبهم، ولهذا كانوا جيدين حتى قبل أن نتعاقد للعب معهم، ولهذا فإننا تعاقدنا معهم أصلا”.

وتابع: “نحن لا نتعاقد مع لاعبين لتجربتهم، وإنما مع الجادين في العمل بعد أن نقنع بأنهم سيساعدون الفريق أو لاعبين في الفريق”.

كلوب يفاجئ الصحفيين

وخلال مؤتمر صحفي عقده كلوب عشية مواجهة “الريدز” وتوتنهام، السبت، في الأسبوع الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، فاجأ الصحفيين بسؤال غير متوقع.

وسأل كلوب الصحفيين عن المركز الذي كان يشغله مدرب توتنهام الحالي، البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث تساءل قائلا: “هل كان مورينيو يلعب في مركز حارس مرمى؟ إن كنتم لا تعرفون الإجابة، هيا ابحثوا في غوغل”.

وبعد البحث، تبين أن “السبيشال وان”، كان يشغل مركز لاعب وسط الملعب.

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام، السبت، في قمة مباريات الأسبوع الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر “الريدز”، جدول ترتيب الدوري، برصيد 58 نقطة، بينما يشغل توتنهام المركز السادس بـ 30 نقطة.

وتفوق المهاجم السنغالي على زميله في الفريق المصري محمد صلاح ومهاجم مانشستر سيتي الجزائري رياض محرز وحصل على أكبر جائزة في كرة القدم بالقارة السمراء خلال حفل أقيم في مصر.

وفي معرض تعقيبه على الجائزة قال كلوب: “فاز فريق من ليفربول بلقب أفضل لاعب في أفريقيا في آخر 3 سنوات. فاز فيها مو «محمد» صلاح مرتين على التوالي وكان هذا مستحقا، والآن فاز فيها ساديو ماني وهذا مستحق أيضا. هذا أمر طيب، ونعرف أن هذا سيعزز سمعة النادي في أفريقيا مائة بالمائة”.

وأضاف “أحب هذا الأمر. اللاعبون المرشحون للفوز الذين ذكروا وغيرهم ممن لم يذكروا، لابد من القول إن لهم الفضل في نجاحهم أولا وفي تطوير لعبهم، ولهذا كانوا جيدين حتى قبل أن نتعاقد للعب معهم، ولهذا فإننا تعاقدنا معهم أصلا”.

وتابع: “نحن لا نتعاقد مع لاعبين لتجربتهم، وإنما مع الجادين في العمل بعد أن نقنع بأنهم سيساعدون الفريق أو لاعبين في الفريق”.

كلوب يفاجئ الصحفيين

وخلال مؤتمر صحفي عقده كلوب عشية مواجهة “الريدز” وتوتنهام، السبت، في الأسبوع الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، فاجأ الصحفيين بسؤال غير متوقع.

وسأل كلوب الصحفيين عن المركز الذي كان يشغله مدرب توتنهام الحالي، البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث تساءل قائلا: “هل كان مورينيو يلعب في مركز حارس مرمى؟ إن كنتم لا تعرفون الإجابة، هيا ابحثوا في غوغل”.

وبعد البحث، تبين أن “السبيشال وان”، كان يشغل مركز لاعب وسط الملعب.

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام، السبت، في قمة مباريات الأسبوع الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر “الريدز”، جدول ترتيب الدوري، برصيد 58 نقطة، بينما يشغل توتنهام المركز السادس بـ 30 نقطة.