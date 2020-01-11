تقارير: برشلونة عرض على تشافي خلافة فالفيردي

أفادت تقارير صحفية أن برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسمين الماضيين، طرح على نجمه السابق تشافي، احتمال تولي تدريبه بحال إقالة مديره الفني إرنيستو فالفيردي.

وأشارت إذاعة “كادينا سير” الكاتالونية إلى أن المدير الرياضي لبرشلونة، الفرنسي إريك أبيدال، بحث مع تشافي احتمال تدريب الفريق للموسم المقبلين، وأيضا لما تبقى من الموسم الحالي بحال التخلي عن فالفيردي.

وأشارت صحيفة “ماركا” إلى أن أبيدال التقى تشافي، برفقة المدير التنفيذي للنادي الإسباني أوسكار غراو، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وتأتي هذه التقارير غداة خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3 في الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس السوبر الإسبانية في السعودية، والتي ستجمع مباراتها النهائية الأحد بين قطبي العاصمة ريال وأتلتيكو.

وزادت الخسارة من الضغوط على فالفيردي، على رغم من أن النادي يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن غريمه ريال الثاني.

ويتولى فالفيردي منصبه الحالي منذ صيف العام 2017، وقاد برشلونة خلال هذه الفترة إلى لقبين في الدوري المحلي ولقب في كأس الملك.

وأحرز تشافي مع برشلونة سلسلة من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا أربع مرات، والدوري الإسباني ثماني مرات، كما كان نجم خط الوسط السابق ضمن جيل ذهبي لكرة القدم الإسبانية، وساهم في إحراز المنتخب لقب مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012.

وأشارت إذاعة “كادينا سير” الكاتالونية إلى أن المدير الرياضي لبرشلونة، الفرنسي إريك أبيدال، بحث مع تشافي احتمال تدريب الفريق للموسم المقبلين، وأيضا لما تبقى من الموسم الحالي بحال التخلي عن فالفيردي.

وأشارت صحيفة “ماركا” إلى أن أبيدال التقى تشافي، برفقة المدير التنفيذي للنادي الإسباني أوسكار غراو، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وتأتي هذه التقارير غداة خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3 في الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس السوبر الإسبانية في السعودية، والتي ستجمع مباراتها النهائية الأحد بين قطبي العاصمة ريال وأتلتيكو.

وزادت الخسارة من الضغوط على فالفيردي، على رغم من أن النادي يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن غريمه ريال الثاني.

ويتولى فالفيردي منصبه الحالي منذ صيف العام 2017، وقاد برشلونة خلال هذه الفترة إلى لقبين في الدوري المحلي ولقب في كأس الملك.

وأحرز تشافي مع برشلونة سلسلة من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا أربع مرات، والدوري الإسباني ثماني مرات، كما كان نجم خط الوسط السابق ضمن جيل ذهبي لكرة القدم الإسبانية، وساهم في إحراز المنتخب لقب مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012.