جراحة تبعد سواريز عن برشلونة حتى نهاية فبراير

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن هدافه الأروغوياني لويس سواريز سيخضع لعملية جراحية في الغضروض الخارجي للركبة اليمنى، في خطوة رجحت تقارير صحافية أن تبعده حتى أواخر فبراير المقبل.

وقال النادي الكاتالوني في بيان السبت “سيخضع لاعب الفريق الأول لويس سواريز لعملية جراحية يوم الأحد بإشراف الطبيب رامون كوغات، بسبب اصابة في الغضروف الخارجي للركبة اليمنى”، مضيفا “سننشر بيانا طبيا جديدا ما إن تنتهي العملية”.

ولم يحدد برشلونة فترة غياب المهاجم الدولي البالغ من العمر 32 عاما، لكن وسائل الاعلام الإسبانية أشارت الى أنه لن يعود الى الملاعب قبل مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي في 25 فبراير.

وسبق لسواريز أن خضع لعملية جراحية في الغضروف الأيمن في مايو الماضي، وهي الإصابة ذاته التي منعته من خوض نهائي كأس إسبانيا أمام فالنسيا في نهاية الموسم الماضي.

وأعلن برشلونة عن الجراحة بعد عودته من مدينة جدة السعودية إثر خروجه من الكأس السوبر الإسبانية بصيغتها الجديدة، بعد خسارته الخميس أمام أتلتيكو مدريد 2-3 في مباراة كان متقدما خلالها 2-1 حتى الدقائق العشر الأخيرة.

وقال النادي الكاتالوني في بيان السبت “سيخضع لاعب الفريق الأول لويس سواريز لعملية جراحية يوم الأحد بإشراف الطبيب رامون كوغات، بسبب اصابة في الغضروف الخارجي للركبة اليمنى”، مضيفا “سننشر بيانا طبيا جديدا ما إن تنتهي العملية”.

ولم يحدد برشلونة فترة غياب المهاجم الدولي البالغ من العمر 32 عاما، لكن وسائل الاعلام الإسبانية أشارت الى أنه لن يعود الى الملاعب قبل مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي في 25 فبراير.

وسبق لسواريز أن خضع لعملية جراحية في الغضروف الأيمن في مايو الماضي، وهي الإصابة ذاته التي منعته من خوض نهائي كأس إسبانيا أمام فالنسيا في نهاية الموسم الماضي.

وأعلن برشلونة عن الجراحة بعد عودته من مدينة جدة السعودية إثر خروجه من الكأس السوبر الإسبانية بصيغتها الجديدة، بعد خسارته الخميس أمام أتلتيكو مدريد 2-3 في مباراة كان متقدما خلالها 2-1 حتى الدقائق العشر الأخيرة.