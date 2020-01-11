الأهلي المصري يسقط في فخ بلاتينيوم

تعادل الأهلي المصري مع مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي 1-1، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 20 عن طريق ستانلي نغالا، وعادل للأهلي مروان محسن في الدقيقة 52.

بهذه النتيجة رفع الأهلي المصري رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما رفع بلاتينيوم رصيده لنقطة واحدة في المركز الأخير.

وكان الأهلي قد تغلب على بلاتنيوم في بالقاهرة بهدف نظيف.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 20 عن طريق ستانلي نغالا، وعادل للأهلي مروان محسن في الدقيقة 52.

بهذه النتيجة رفع الأهلي المصري رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما رفع بلاتينيوم رصيده لنقطة واحدة في المركز الأخير.

وكان الأهلي قد تغلب على بلاتنيوم في بالقاهرة بهدف نظيف.