ليفربول يحطم رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي

وسع فريق ليفربول، الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى 16 نقطة وحقق رقما قياسيا جديدا بعدما قاده هدف روبرتو فيرمينو في الشوط الأول للفوز 1-صفر خارج ملعبه على توتنهام هوتسبير، السبت.

ولم يكن فريق المدرب يورغن كلوب في أفضل حالاته واحتاج إلى الصمود أمام ضغط توتنهام في الشوط الثاني، لكنه نجح في تحقيق انتصاره 20 في 21 مباراة بالدوري، هذا الموسم.

ورصيد ليفربول البالغ 61 نقطة هو الأعلى بعد 21 مباراة في تاريخ الدوري الممتاز، ليحطم الرقم القياسي السابق الذي يبلغ 59 نقطة وحققه مانشستر سيتي قبل موسمين، ولم ينجح أي فريق في تجاوز هذه الحصيلة مطلقا في بطولات الدوري في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا بعد المرحلة نفسها.

وهيمن ليفربول على المباراة في الشوط الأول واحتاج توتنهام إلى تصد رائع من مدافعه البالغ من العمر 20 عاما جافيه تانجانجا، في ظهوره الأول بالتشكيلة الأساسية، ليحرم فيرمينو من التسجيل قبل أن يتابع أليكس أوكسليد – تشامبرلين الكرة بتسديدة في القائم.

وكان توتنهام، الذي لعب بدون هدافه المصاب هاري كين، أفضل كثيرا في الشوط الثاني مع تراجع إيقاع ليفربول.

لكن توتنهام لم ينجح في معادلة النتيجة وتراجع فريق المدرب جوزيه مورينيو إلى المركز الثامن، برصيد 30 نقطة من 22 مباراة بعد انتصار واحد في آخر خمس مباريات بالدوري.

ولم يكن فريق المدرب يورغن كلوب في أفضل حالاته واحتاج إلى الصمود أمام ضغط توتنهام في الشوط الثاني، لكنه نجح في تحقيق انتصاره 20 في 21 مباراة بالدوري، هذا الموسم.

ورصيد ليفربول البالغ 61 نقطة هو الأعلى بعد 21 مباراة في تاريخ الدوري الممتاز، ليحطم الرقم القياسي السابق الذي يبلغ 59 نقطة وحققه مانشستر سيتي قبل موسمين، ولم ينجح أي فريق في تجاوز هذه الحصيلة مطلقا في بطولات الدوري في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا بعد المرحلة نفسها.

وهيمن ليفربول على المباراة في الشوط الأول واحتاج توتنهام إلى تصد رائع من مدافعه البالغ من العمر 20 عاما جافيه تانجانجا، في ظهوره الأول بالتشكيلة الأساسية، ليحرم فيرمينو من التسجيل قبل أن يتابع أليكس أوكسليد – تشامبرلين الكرة بتسديدة في القائم.

وكان توتنهام، الذي لعب بدون هدافه المصاب هاري كين، أفضل كثيرا في الشوط الثاني مع تراجع إيقاع ليفربول.

لكن توتنهام لم ينجح في معادلة النتيجة وتراجع فريق المدرب جوزيه مورينيو إلى المركز الثامن، برصيد 30 نقطة من 22 مباراة بعد انتصار واحد في آخر خمس مباريات بالدوري.