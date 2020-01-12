مورينيو: ليفربول محظوظ.. كانوا يحتسون الشاي بغرفة “الفار”

صب المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو جام غضبه على التحكيم بعد خسارة فريقه توتنهام هوتسبير صفر- 1 أمام ليفربول، السبت، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واتهم مورينيو حكام تقنية الإعادة التلفزيونية “الفار” بالتغاضي عن طرد مستحق بحق مدافع ليفربول أندي روبرتسون، عقب تدخله العنيف ضد لاعب توتنهام جافيتي تانغانغا.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية تدخلا عنيفا نفذه روبرتسون بحق اللاعب الإنجليزي الشاب، مما أثار غضب مشجعي توتنهام واعتبره المدير الفني سببا مستحقا لطرد مدافع “الريدز”.

وفي وقت بدا أن تانغانغا قد تأثر خلال بقية أحداث المباراة بالتدخل العنيف، قال مورينيو: “ليفربول محظوظ، لقد أنهوا المباراة أمام 10 لاعبين، حكام الفار في ذلك التوقيت كانوا يحتسون الشاي ولم يروا تدخل رويرتسون الذي كان يستحق بطاقة حمراء”.

ولم يمنح حكم المباراة مارتن أتكينسون مخالفة بعد الواقعة العنيفة، كما لم يعد إلى تقنية “الفار” علما بأن حكام تقنية الإعادة التلفزيونية الذين يتواجدون في غرفه مجهزة يملكون حق إيقاف المباريات، وتنبيه الحكم إلى اتخاذ قرارات بشأن تدخلات عنيفة من هذا القبيل.

يشار إلى أن مورينيو كان قد هاجم الفار في وقت سابق، حين طرد مهاجمه سون هيونغ مين خلال مباراة فريقه أمام تشلسي في ديسمبر الماضي، علما بأن توتنهام خسر وقتها بثنائية نظيفة.

يشار إلى أن مورينيو يتولى قيادة توتنهام منذ أسابيع فقط، في أعقاب إطاحة المدير الفني السابق ماوريتسيو بوتشيتينو بسبب سوء النتائج.

واتهم مورينيو حكام تقنية الإعادة التلفزيونية “الفار” بالتغاضي عن طرد مستحق بحق مدافع ليفربول أندي روبرتسون، عقب تدخله العنيف ضد لاعب توتنهام جافيتي تانغانغا.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية تدخلا عنيفا نفذه روبرتسون بحق اللاعب الإنجليزي الشاب، مما أثار غضب مشجعي توتنهام واعتبره المدير الفني سببا مستحقا لطرد مدافع “الريدز”.

وفي وقت بدا أن تانغانغا قد تأثر خلال بقية أحداث المباراة بالتدخل العنيف، قال مورينيو: “ليفربول محظوظ، لقد أنهوا المباراة أمام 10 لاعبين، حكام الفار في ذلك التوقيت كانوا يحتسون الشاي ولم يروا تدخل رويرتسون الذي كان يستحق بطاقة حمراء”.

ولم يمنح حكم المباراة مارتن أتكينسون مخالفة بعد الواقعة العنيفة، كما لم يعد إلى تقنية “الفار” علما بأن حكام تقنية الإعادة التلفزيونية الذين يتواجدون في غرفه مجهزة يملكون حق إيقاف المباريات، وتنبيه الحكم إلى اتخاذ قرارات بشأن تدخلات عنيفة من هذا القبيل.

يشار إلى أن مورينيو كان قد هاجم الفار في وقت سابق، حين طرد مهاجمه سون هيونغ مين خلال مباراة فريقه أمام تشلسي في ديسمبر الماضي، علما بأن توتنهام خسر وقتها بثنائية نظيفة.

يشار إلى أن مورينيو يتولى قيادة توتنهام منذ أسابيع فقط، في أعقاب إطاحة المدير الفني السابق ماوريتسيو بوتشيتينو بسبب سوء النتائج.