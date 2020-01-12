برشلونة يحدد فترة غياب سواريز بعد جراحة الركبة

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن نجمه الأوروغواياني سيغيب حتى نهاية الموسم الحالي، بعد إجرائه عملية جراحية بالركبة الأحد.

وسيمثل غياب سواريز “ضربة” قوية لحظوظ برشلونة في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، خاصة وأن سواريز هو المهاجم الرئيسي للفريق الكتالوني.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي برشلونة أن النجم الأوروغواياني سيغيب 4 أشهر عن الملاعب، بعد إجراء عملية على الرباط الخارجي للركبة، مما يعني عودته منتصف مايو المقبل، أي مع الجولة الأخيرة للدوري، وقبل نهائي دوري أبطال أوروبا بأسابيع قليلة.

وسيتعين على متصدر الدوري الإسباني اللعب من دون سواريز في خط الهجوم، والاعتماد بشكل أكبر على الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي فشل بإقناع الجماهير حتى الآن.

وسجل سواريز 14 هدفا خلال 23 مباراة شارك فيها مع الفريق هذا الموسم، 3 منها بدوري أبطال أوروبا.

وقد تشكل عودة الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي المتوقعة نهاية الشهر الحالي، دفعة قوية للبلوغرانا، ستتيح لهم تعويض غياب سواريز في خط الهجوم.

وسيمثل غياب سواريز “ضربة” قوية لحظوظ برشلونة في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، خاصة وأن سواريز هو المهاجم الرئيسي للفريق الكتالوني.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي برشلونة أن النجم الأوروغواياني سيغيب 4 أشهر عن الملاعب، بعد إجراء عملية على الرباط الخارجي للركبة، مما يعني عودته منتصف مايو المقبل، أي مع الجولة الأخيرة للدوري، وقبل نهائي دوري أبطال أوروبا بأسابيع قليلة.

وسيتعين على متصدر الدوري الإسباني اللعب من دون سواريز في خط الهجوم، والاعتماد بشكل أكبر على الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي فشل بإقناع الجماهير حتى الآن.

وسجل سواريز 14 هدفا خلال 23 مباراة شارك فيها مع الفريق هذا الموسم، 3 منها بدوري أبطال أوروبا.

وقد تشكل عودة الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي المتوقعة نهاية الشهر الحالي، دفعة قوية للبلوغرانا، ستتيح لهم تعويض غياب سواريز في خط الهجوم.