بيراميدز إلى ربع نهائي الكونفدرالية على حساب المصري

تأهل بيراميدز المصري إلى الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأحد، بفوزه على ضيفه المصري 2-صفر، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.

وتقدم بيراميدز عن طريق البوركيني إريك تراوري «19» وأضاف نبيل عماد “دونغا” الهدف الثاني «71» ليبتعد بالصدارة برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد المصري عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وكان بيراميدز الأفضل نسبيا في الشوط الأول، وأحرز هدف التقدم عن طريق تراوري، مستغلا عرضية عبد الله السعيد أخطأها الحارس أحمد مسعود.

وأهدر عبد الله السعيد ركلة جزاء لبيراميدز احتسبها حكم المباراة جيان واتارا في الدقيقة 43، بعدما سددها ضعيفة تصدى لها الحارس مسعود.

وواصل لاعبو المصري ضغطهم الهجومي سعيا لإدراك التعادل، فيما تراجع لاعبو بيراميدز للدفاع حفاظا علي تقدمهم وشكلت هجماتهم بعض الخطورة على مرمى الضيوف.

ومن هجمة منظمة وحالة ارتباك لدفاع المصري، سدد عماد على يسار مسعود محرزا الهدف الثاني لبيراميدز «71».

وتقدم بيراميدز عن طريق البوركيني إريك تراوري «19» وأضاف نبيل عماد “دونغا” الهدف الثاني «71» ليبتعد بالصدارة برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد المصري عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وكان بيراميدز الأفضل نسبيا في الشوط الأول، وأحرز هدف التقدم عن طريق تراوري، مستغلا عرضية عبد الله السعيد أخطأها الحارس أحمد مسعود.

وأهدر عبد الله السعيد ركلة جزاء لبيراميدز احتسبها حكم المباراة جيان واتارا في الدقيقة 43، بعدما سددها ضعيفة تصدى لها الحارس مسعود.

وواصل لاعبو المصري ضغطهم الهجومي سعيا لإدراك التعادل، فيما تراجع لاعبو بيراميدز للدفاع حفاظا علي تقدمهم وشكلت هجماتهم بعض الخطورة على مرمى الضيوف.

ومن هجمة منظمة وحالة ارتباك لدفاع المصري، سدد عماد على يسار مسعود محرزا الهدف الثاني لبيراميدز «71».