الزمالك يؤكد رفضه لعب مباراة السوبر في قطر.. ويذكر السبب

أكد نادي الزمالك، الأحد، قرار إدارته عدم خوض فريق الكرة الأول مباراة السوبر الإفريقي مع فريق الترجي التونسي في قطر، قائلا إن الخبر الذي سبق ونُشر في موقع محلي “كاذب شكلا وموضوعا ومن نشره شخص مغرض”.

وذكر النادي، في بيان رسمي، أن قرار مجلس إدارة الزمالك كان ولا يزال “عدم خوض المباراة علي أرض الخيانة التي تحرض علي قتل أبنائنا من أبطال الشرطة والقوات المسلحة”، في إشارة إلى قطر وأدواتها الإعلامية.

كما شدد الزمالك على أن “ملف المباراة بالكامل سلمه رئيس النادي مرتضى منصور لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لعرضه علي القيادة السياسية والأجهزة الأمنية في مصر، ومرفق به تهديدات صريحة من مسئولين قطريين بالنية في قتل لاعبينا إذا توجهوا إلي قطر لخوض المباراة”.

وأشار بيان النادي إلى أن التهديدات بالقتل طالت “رئيس النادي وأولاده وأحفاده”.

وذكر النادي، في بيان رسمي، أن قرار مجلس إدارة الزمالك كان ولا يزال “عدم خوض المباراة علي أرض الخيانة التي تحرض علي قتل أبنائنا من أبطال الشرطة والقوات المسلحة”، في إشارة إلى قطر وأدواتها الإعلامية.

كما شدد الزمالك على أن “ملف المباراة بالكامل سلمه رئيس النادي مرتضى منصور لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لعرضه علي القيادة السياسية والأجهزة الأمنية في مصر، ومرفق به تهديدات صريحة من مسئولين قطريين بالنية في قتل لاعبينا إذا توجهوا إلي قطر لخوض المباراة”.

وأشار بيان النادي إلى أن التهديدات بالقتل طالت “رئيس النادي وأولاده وأحفاده”.