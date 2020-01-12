أغويرو يحطم الأرقام بتحقيق الأهداف في البريميرليغ

سجل مهاجم مانشستر سيتي سيرغيو أغويرو، رقما قياسيا بأعلى معدل أهداف الدوري الإنجليزي يسجله لاعب أجنبي.

وسجل أغويرو 177 هدفا في الدوري الإنجليزي بعد الهاتريك الذي أحرزه في مباراة الأحد التي فاز فيها مانشستر سيتي 6-1 على آستون فيلا، وهي المباراة رقم 255 له في الدوري.

كسر هدف اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 31 عامًا الرقم القياسي السابق الذي يحمله مهاجم آرسنال السابق تيري هنري بواقع 175 مباراة في 258 مباراة. كما سجل أغويرو أيضا الهاتريك الثاني عشر له في الدوري الإنجليزي الممتاز ليتفوق على آلان شيرير ويحقق رقما قياسيا جديدا لم يتمكن أي لاعب آخر من تسجيله.

جاء هدف أغويرو الأول، والثالث للسيتي، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك مرمى فريق آستون فيلا.

وتمكن أغويرو من تحقيق الرقم القياسي في الدقيقة 57 من المباراة عندما راوغ دفاع آستون فيلا وأسكن الكرة الشباك بتسديدة رائعة. فيما سجل الهدف الثالث مستغلا خطأ دفاعيا.

بهذا الرصيد يتشارك أغويرو المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع فرانك لامبارد. فيما يحمل آلان شيرر، الذي لعب لصالح نوادي ساوثهامبتون وبلاكبيرن ونيوكاسل، صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي بـ 260 هدفا.

وسجل أغويرو 177 هدفا في الدوري الإنجليزي بعد الهاتريك الذي أحرزه في مباراة الأحد التي فاز فيها مانشستر سيتي 6-1 على آستون فيلا، وهي المباراة رقم 255 له في الدوري.

كسر هدف اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 31 عامًا الرقم القياسي السابق الذي يحمله مهاجم آرسنال السابق تيري هنري بواقع 175 مباراة في 258 مباراة. كما سجل أغويرو أيضا الهاتريك الثاني عشر له في الدوري الإنجليزي الممتاز ليتفوق على آلان شيرير ويحقق رقما قياسيا جديدا لم يتمكن أي لاعب آخر من تسجيله.

جاء هدف أغويرو الأول، والثالث للسيتي، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك مرمى فريق آستون فيلا.

وتمكن أغويرو من تحقيق الرقم القياسي في الدقيقة 57 من المباراة عندما راوغ دفاع آستون فيلا وأسكن الكرة الشباك بتسديدة رائعة. فيما سجل الهدف الثالث مستغلا خطأ دفاعيا.

بهذا الرصيد يتشارك أغويرو المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع فرانك لامبارد. فيما يحمل آلان شيرر، الذي لعب لصالح نوادي ساوثهامبتون وبلاكبيرن ونيوكاسل، صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي بـ 260 هدفا.