ريال مدريد يحقق كأس السوبر على حساب أتلتيكو بركلات الترجيح 

حقق ريال مدريد لقب الكأس السوبر الإسبانية بعد فوزه في النهائي على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في مدينة جدة السعودية.

وثأر مدريد لخسارته في نهائي المسابقة عام 2014 أمام أتلتيكو ليحقق لقبه الحادي العشر في المسابقة والأول منذ عام 2017، في مباراة شهدت تألق حارسي المرمى البلجيكي تيبو كورتوا والسلوفيني يان أوبلاك.

وواصل مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان تألقه في المباريات النهائية مع الفريق الملكي حيث فاز في النهائي التاسع له من أصل تسع خاضها.

وثأر مدريد لخسارته في نهائي المسابقة عام 2014 أمام أتلتيكو ليحقق لقبه الحادي العشر في المسابقة والأول منذ عام 2017، في مباراة شهدت تألق حارسي المرمى البلجيكي تيبو كورتوا والسلوفيني يان أوبلاك.

وواصل مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان تألقه في المباريات النهائية مع الفريق الملكي حيث فاز في النهائي التاسع له من أصل تسع خاضها.