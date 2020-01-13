ساعات على إقالة فالفيردي.. والبديل “بدون خبرة”

يبدو أن بطل إسبانيا برشلونة في طريقه لإقالة مدربه إيرنستو فالفيردي، وذلك بعد اجتماع مغلق لإدارة النادي، مساء الاثنين، يتوقع أن يصدر عنه قرار الإقالة رسميا.

وأشار صحفيون مختصون بكرة القدم الإسبانية، إن قرار إقالة فالفيردي تم اتخاذه بالفعل، وأن إدارة برشلونة بصدد إعلانها رسميا في الساعات المقبلة.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” المقربة من برشلونة، إن مدرب ريال بيتيس الموسم الماضي، كيكي سيتين، هو الأقرب لتولي مهمة تدريب النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

ولا يملك سيتين خبرة تدريبية بالأندية الكبرى، حيث سبق له تدريب بيتيس ولاس بالماس وأندية إسبانية في الدرجات الدنيا، لكنه اشتهر بلعبه أسلوبا هجوميا جذابا، مشابها لأسلوب لعب برشلونة.

كما أعلنت صحيفة “ماركا” إن غدارة برشلونة أخبرت فالفيردي بالفعل بخبر الإقالة، وإنه سيقوم بتوديع اللاعبين للمرة الأخيرة صباح الثلاثاء.

وأعلنت إدارة برشلونة تأجيل مؤتمر صحفي كان من المفترض إقامته الاثنين، إلى يوم الثلاثاء، سيتحدث فيه رئيس النادي خوسيه ماريا بارتوميو، والمدير الرياضي، إيريك أبيدال.

وأشارت صحف إسبانية إن عددا من المدربين رفضوا مهمة تولي تدريب برشلونة الآن، وأبرزهم أسطورة الفريق السابق، تشافي هيرنانديز، ومدرب منتخب هولندا الحالي، رونالد كومان.

يذكر أن إقالة فالفيردي، في حال تأكيدها، ستأتي بعد حملة كبيرة من جماهير النادي، التي طالبت برحيله، بعد عدد من الهزائم “التاريخية”، أبرزها خسارة الفريق أمام ليفربول بنتيجة 0-4 الموسم الماضي، بدوري أبطال أوروبا، وقبلها بعام أمام روما بنتيجة 0-3، في نفس البطولة.

وأشار صحفيون مختصون بكرة القدم الإسبانية، إن قرار إقالة فالفيردي تم اتخاذه بالفعل، وأن إدارة برشلونة بصدد إعلانها رسميا في الساعات المقبلة.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” المقربة من برشلونة، إن مدرب ريال بيتيس الموسم الماضي، كيكي سيتين، هو الأقرب لتولي مهمة تدريب النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

ولا يملك سيتين خبرة تدريبية بالأندية الكبرى، حيث سبق له تدريب بيتيس ولاس بالماس وأندية إسبانية في الدرجات الدنيا، لكنه اشتهر بلعبه أسلوبا هجوميا جذابا، مشابها لأسلوب لعب برشلونة.

كما أعلنت صحيفة “ماركا” إن غدارة برشلونة أخبرت فالفيردي بالفعل بخبر الإقالة، وإنه سيقوم بتوديع اللاعبين للمرة الأخيرة صباح الثلاثاء.

وأعلنت إدارة برشلونة تأجيل مؤتمر صحفي كان من المفترض إقامته الاثنين، إلى يوم الثلاثاء، سيتحدث فيه رئيس النادي خوسيه ماريا بارتوميو، والمدير الرياضي، إيريك أبيدال.

وأشارت صحف إسبانية إن عددا من المدربين رفضوا مهمة تولي تدريب برشلونة الآن، وأبرزهم أسطورة الفريق السابق، تشافي هيرنانديز، ومدرب منتخب هولندا الحالي، رونالد كومان.

يذكر أن إقالة فالفيردي، في حال تأكيدها، ستأتي بعد حملة كبيرة من جماهير النادي، التي طالبت برحيله، بعد عدد من الهزائم “التاريخية”، أبرزها خسارة الفريق أمام ليفربول بنتيجة 0-4 الموسم الماضي، بدوري أبطال أوروبا، وقبلها بعام أمام روما بنتيجة 0-3، في نفس البطولة.