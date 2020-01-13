مورينيو يصدم جماهير توتنهام مجددا بشأن هاري كين

ألمح البرتغالي، جوزيه مورينيو، مدرب فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، الاثنين، إلى أن هدافه هاري كين قد لا يصل إلى الجاهزية البدنية في الوقت المناسب لقيادة منتخب إنكلترا في نهائيات كأس أوروبا 2020 الصيف المقبل.

واحتاج كين لعملية جراحية من أجل إصلاح تمزق في أحد أوتار العضلة الخلفية لفخذه الأيسر خلال مباراة الدوري ضد ساوثمبتون يوم رأس السنة.

وتوقع الفريق عودة هاري كين إلى التدريب في أبريل القادم، دون تحديد موعد دقيق لهذه العودة.

وفي رده على سؤال بشأن وضع كين خلال مؤتمره الصحفي عشية المباراة ضد ميدلزبره «درجة أولى» في كأس الاتحاد الإنجليزي، زاد مورينيو من حجم الشك بإمكانية تعافي كين «26 عاما» في الوقت المناسب للمشاركة في كأس أوروبا 2020، بإشارته إلى أن هداف سبيرز قد لا يعود إلى الملاعب قبل الموسم المقبل.

وقال مورينيو للصحفيين: “ليس لدينا أي أخبار بشأن هاري، وإذا سألتموني كل مرة نأتي فيها إلى هنا، فإن الجواب سيكون نفسه”.

وأضاف “نتوقع عودته، لا أعرف، في منتصف أبريل أو في نهايته، أو في مايو، في الموسم المقبل، لا أعرف. ليس لدي أي جديد لأقدمه بشأن هاري”.

وكان كين قد نشر تغريدة في حسابه الرسمية على موقع تويتر، كشف فيها أن عمليته في عطلة نهاية الأسبوع كانت ناجحة، وأنه حريص على بدء مرحلة التعافي، مرفقا إياها بصورة له وهو في فراشه بالمستشفى.

ولطالما تعافى قائد منتخب إنجلترا سريعا من إصابات عديدة في الكاحل كلفته الابتعاد عن الملاعب في المواسم الأخيرة.

وكان كين أفضل هداف في تصفيات كأس أوروبا 2020 بـ12 هدفا، ويأمل أن يكون جاهزا في الوقت المناسب للمباراة الأولى لبلاده في البطولة القارية ضد كرواتيا في 14 يونيو المقبل.

واحتاج كين لعملية جراحية من أجل إصلاح تمزق في أحد أوتار العضلة الخلفية لفخذه الأيسر خلال مباراة الدوري ضد ساوثمبتون يوم رأس السنة.

وتوقع الفريق عودة هاري كين إلى التدريب في أبريل القادم، دون تحديد موعد دقيق لهذه العودة.

وفي رده على سؤال بشأن وضع كين خلال مؤتمره الصحفي عشية المباراة ضد ميدلزبره «درجة أولى» في كأس الاتحاد الإنجليزي، زاد مورينيو من حجم الشك بإمكانية تعافي كين «26 عاما» في الوقت المناسب للمشاركة في كأس أوروبا 2020، بإشارته إلى أن هداف سبيرز قد لا يعود إلى الملاعب قبل الموسم المقبل.

وقال مورينيو للصحفيين: “ليس لدينا أي أخبار بشأن هاري، وإذا سألتموني كل مرة نأتي فيها إلى هنا، فإن الجواب سيكون نفسه”.

وأضاف “نتوقع عودته، لا أعرف، في منتصف أبريل أو في نهايته، أو في مايو، في الموسم المقبل، لا أعرف. ليس لدي أي جديد لأقدمه بشأن هاري”.

وكان كين قد نشر تغريدة في حسابه الرسمية على موقع تويتر، كشف فيها أن عمليته في عطلة نهاية الأسبوع كانت ناجحة، وأنه حريص على بدء مرحلة التعافي، مرفقا إياها بصورة له وهو في فراشه بالمستشفى.

ولطالما تعافى قائد منتخب إنجلترا سريعا من إصابات عديدة في الكاحل كلفته الابتعاد عن الملاعب في المواسم الأخيرة.

وكان كين أفضل هداف في تصفيات كأس أوروبا 2020 بـ12 هدفا، ويأمل أن يكون جاهزا في الوقت المناسب للمباراة الأولى لبلاده في البطولة القارية ضد كرواتيا في 14 يونيو المقبل.