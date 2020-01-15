“الفيفا” يدرس فرض قيود “صارمة” على إعارة اللاعبين

يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فرض قيود “صارمة” على عدد اللاعبين الذين يحق لنادٍ واحد إعارتهم اعتبارا من الموسم الحالي.

وبموجب القيود الجديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيتم خفض عدد اللاعبين المعارين إلى 8 فقط، على أن يتم خفضه مرة أخرى في الموسم المقبل 2020-2021 إلى 7 لاعبين، ثم 6 لاعبين في الموسم الذي يليه 2021-2022.

واستخدمت بعض الأندية الأوروبية نظام الإعارة للإبقاء على عدد كبير من المواهب الشابة الواعدة في سجلاتها، حيث تمنحهم الفرصة لخوض مباريات مع الفريق الأول في أندية خارجية، وربما تبيعهم بعد ذلك مقابل ثمن أكبر.

وبهذه الطريقة، سيحجم مشروع الفيفا عدد عمليات الانتقال للاعبين الدوليين للموسم التالي، ووفق ما نقلت “آس” عن صحيفة “سبورت”.

وسيتم إبلاغ الأندية بهذا الإجراء رسميا، وسيصبح ساري المفعول من الموسم المقبل للاعبين الذين تجاوزوا 22 عاما، أي بعد أن يتم تشكيلهم، ومن دون الحاجة إلى العديد من الإعارات لتزدهر حياتهم المهنية.

وبهذه القاعدة الجديدة، يريد الفيفا تضييق الخناق تدريجيا على الأندية التي تقوم باستقدام اللاعبين الأفارقة الذين انفصلوا عن أسرهم في سن صغيرة.

وبموجب القيود الجديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيتم خفض عدد اللاعبين المعارين إلى 8 فقط، على أن يتم خفضه مرة أخرى في الموسم المقبل 2020-2021 إلى 7 لاعبين، ثم 6 لاعبين في الموسم الذي يليه 2021-2022.

واستخدمت بعض الأندية الأوروبية نظام الإعارة للإبقاء على عدد كبير من المواهب الشابة الواعدة في سجلاتها، حيث تمنحهم الفرصة لخوض مباريات مع الفريق الأول في أندية خارجية، وربما تبيعهم بعد ذلك مقابل ثمن أكبر.

وبهذه الطريقة، سيحجم مشروع الفيفا عدد عمليات الانتقال للاعبين الدوليين للموسم التالي، ووفق ما نقلت “آس” عن صحيفة “سبورت”.

وسيتم إبلاغ الأندية بهذا الإجراء رسميا، وسيصبح ساري المفعول من الموسم المقبل للاعبين الذين تجاوزوا 22 عاما، أي بعد أن يتم تشكيلهم، ومن دون الحاجة إلى العديد من الإعارات لتزدهر حياتهم المهنية.

وبهذه القاعدة الجديدة، يريد الفيفا تضييق الخناق تدريجيا على الأندية التي تقوم باستقدام اللاعبين الأفارقة الذين انفصلوا عن أسرهم في سن صغيرة.