ليفربول يهيمن على تشكيلة أوروبا المثالية

تمكن خمسة لاعبين في فريق ليفربول الإنجليزي، من دخول قائمة “التشكيل المثالي”، في تصويت أجراه موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “الويفا”.

ويتعلق الأمر بكل من أليسون بيكر، وترينت أليكسندر أرنولد، وفرينكي دي يونغ، وآندي روبرستون، وساديو ماني.

وإلى جانب لاعبي الريدز، تم التصويت أيضا على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي وكيفن دي بروين.

وأورد موقع “ليفربول” أن عشرة من لاعبي الفريق كانوا في القائمة القصيرة للمرشحين في ديسمبر الماضي.

وأشار المصدر إلى أن خمسة من اللاعبين كانوا ضمن التشكيلة النهائية التي قادت الفريق إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر، في العام الماضي.

ورغم توسيع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وتحقيق رقم قياسي جديد، لم يسلم لاعبو ليفربول من أسهم النقد من جانب المدير الفني يورغن كلوب، بعد الفوز على توتنهام هوتسبير بهدف نظيف.

وقاد روبرتو فيرمينو “الريدز”، السبت، للفوز 1-صفر على “السبيرز”، ليحقق بذلك انتصاره 20 في 21 مباراة بالدوري، هذا الموسم، ويرفع رصيد نقاطه إلى 61، بفارق 16 نقطة عن ليستر سيتي الثاني الذي لعب مباراة أكثر.

وأبدى المدرب الألماني “ضيقه” بشكل خاص من الظهير الأيسر أندرو روبرتسون، بعدما ضيع فرصة سانحة للتهديف بسبب قلة التركيز، حيث فشل، خلال إحدى الهجمات، في تمرير الكرة لثلاثة لاعبين كانوا غير مراقبين في مربع العمليات، رغم أنه كان يمرر بأريحية.

ويتعلق الأمر بكل من أليسون بيكر، وترينت أليكسندر أرنولد، وفرينكي دي يونغ، وآندي روبرستون، وساديو ماني.

وإلى جانب لاعبي الريدز، تم التصويت أيضا على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي وكيفن دي بروين.

وأورد موقع “ليفربول” أن عشرة من لاعبي الفريق كانوا في القائمة القصيرة للمرشحين في ديسمبر الماضي.

وأشار المصدر إلى أن خمسة من اللاعبين كانوا ضمن التشكيلة النهائية التي قادت الفريق إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر، في العام الماضي.

ورغم توسيع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وتحقيق رقم قياسي جديد، لم يسلم لاعبو ليفربول من أسهم النقد من جانب المدير الفني يورغن كلوب، بعد الفوز على توتنهام هوتسبير بهدف نظيف.

وقاد روبرتو فيرمينو “الريدز”، السبت، للفوز 1-صفر على “السبيرز”، ليحقق بذلك انتصاره 20 في 21 مباراة بالدوري، هذا الموسم، ويرفع رصيد نقاطه إلى 61، بفارق 16 نقطة عن ليستر سيتي الثاني الذي لعب مباراة أكثر.

وأبدى المدرب الألماني “ضيقه” بشكل خاص من الظهير الأيسر أندرو روبرتسون، بعدما ضيع فرصة سانحة للتهديف بسبب قلة التركيز، حيث فشل، خلال إحدى الهجمات، في تمرير الكرة لثلاثة لاعبين كانوا غير مراقبين في مربع العمليات، رغم أنه كان يمرر بأريحية.