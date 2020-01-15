تغيير موعد كأس أمم أفريقيا.. والكاميرون تؤكد الاستضافة

أكد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، الأربعاء، استضافة بلاده لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021، لكن مع نقل موعدها من فصل الصيف كما كان مقررا، الى فصل الشتاء.

وأورد الاتحاد عبر حسابه على تويتر، أن النسخة المقبلة من البطولة ستقام بين السادس من يناير والتاسع من فبراير 2021.

وأشار الاتحاد الكاميروني إلى أن أسباب نقل البطولة الإفريقية من الصيف الى الشتاء تعود إلى ظروف المناخ وطلب البلد المضيف.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة، والتي أقيمت للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16، قد استضافتها مصر بين يونيو ويوليو 2019. وجاء نقل البطولة من الشتاء كما المعتاد إلى فصل الصيف، بقرار من الاتحاد القاري في العام 2018.

وكانت إقامة البطولة في فصل الشتاء تلقى امتعاض أندية عدة لاسيما الأوروبية منها، لاضطرارها للاستغناء عن لاعبين بارزين في صفوفها خلال فترة تعد مهمة بالنسبة إليها على الصعيدين الوطني والقاري.

لكن رئيس الاتحاد الإفريقي «كاف» أحمد أحمد أكد في تصريحات سابقة، أن موعد البطولة لن يكون ثابتا، بل قابلا للتكيف مع اعتبارات عدة لاسيما منها المناخية، نظرا للارتفاع الشديد للحرارة في القارة خلال الصيف.

ويأتي نقل النسخة المقبلة من البطولة الى الشتاء، في عام يطلق خلاله الاتحاد الدولي «فيفا» النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة، والتي ستقام في الصين بمشاركة 24 فريقا، وفي مطلع فصل الصيف بعد نهاية الموسم في القارة الأوروبية.

وأورد الاتحاد عبر حسابه على تويتر، أن النسخة المقبلة من البطولة ستقام بين السادس من يناير والتاسع من فبراير 2021.

وأشار الاتحاد الكاميروني إلى أن أسباب نقل البطولة الإفريقية من الصيف الى الشتاء تعود إلى ظروف المناخ وطلب البلد المضيف.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة، والتي أقيمت للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16، قد استضافتها مصر بين يونيو ويوليو 2019. وجاء نقل البطولة من الشتاء كما المعتاد إلى فصل الصيف، بقرار من الاتحاد القاري في العام 2018.

وكانت إقامة البطولة في فصل الشتاء تلقى امتعاض أندية عدة لاسيما الأوروبية منها، لاضطرارها للاستغناء عن لاعبين بارزين في صفوفها خلال فترة تعد مهمة بالنسبة إليها على الصعيدين الوطني والقاري.

لكن رئيس الاتحاد الإفريقي «كاف» أحمد أحمد أكد في تصريحات سابقة، أن موعد البطولة لن يكون ثابتا، بل قابلا للتكيف مع اعتبارات عدة لاسيما منها المناخية، نظرا للارتفاع الشديد للحرارة في القارة خلال الصيف.

ويأتي نقل النسخة المقبلة من البطولة الى الشتاء، في عام يطلق خلاله الاتحاد الدولي «فيفا» النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة، والتي ستقام في الصين بمشاركة 24 فريقا، وفي مطلع فصل الصيف بعد نهاية الموسم في القارة الأوروبية.