كأس الاتحاد الانجليزي.. ماتا يرسل يونايتد إلى الدور الرابع

أرسل الإسباني خوان ماتا فريقه مانشستر يونايتد إلى الدور الرابع بكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بعد أن سجل هدفا في الدقيقة 67 ليضمن الفوز 1-صفر على ولفرهامبتون واندرارز في مباراة إعادة بملعب أولدترافورد، الأربعاء.

وتسلم ماتا تمريرة أنطوني مارسيال لينفرد بالحارس جون روديو سدد بهدوء من فوقه محرزا الهدف الوحيد في اللقاء بعد أن ألغى حكم الفيديو هدفا لولفرهامبتون في الدقيقة العاشرة.

وانتهى اللقاء الأول بين الفريقين، اللذين بلغا دور 32 في الدوري الأوروبي، بالتعادل بدون أهداف بعد أن فشل يونايتد في تسديد أي كرة على المرمى بملعب ولفرهامبتون.

وعكر صفو احتفالات مانشستر يونايتد إصابة هدافه ماركوس راشفورد بعد نزوله بديلا في الشوط الثاني، حيث لعب لأقل من 15 دقيقة قبل خروجه مصابا وهو يعرج.

وأبلغ أولي غونار سولسكاير مدرب يونايتد شبكة بي.تي سبورت التلفزيونية “الأمر ارتد علينا لكن يجب الاعتماد عليهما في بعض الأحيان”.

وزادت الإصابة الشكوك حول لحاق مهاجم إنجلترا بمواجهة ليفربول في أنفيلد في الدوري يوم الأحد.

وقال سولسكاير: “يبدو أنه تعرض لإصابة ولم يستطع الركض لذا دعونا نختبره في الأيام القليلة المقبلة. أتمنى أن يكون جاهزا ليوم الأحد. لا أعلم”.

وفي مباراة إعادة أخرى تغلب كارديف سيتي 4-3 على كارلايل يونايتد المتعثر في الدرجة الرابعة ليصعد لمواجهة ريدينغ في مباراة خالصة بين فريقين من الدرجة الثانية في الدور الرابع للبطولة.

ويلعب يونايتد في الدور التالي ضد واتفورد وصيف حامل اللقب أوترنمير روفرز المنتمي للدرة الثالثة بعد تأجيل مباراة الإعادة بينهما، الثلاثاء.

وتسلم ماتا تمريرة أنطوني مارسيال لينفرد بالحارس جون روديو سدد بهدوء من فوقه محرزا الهدف الوحيد في اللقاء بعد أن ألغى حكم الفيديو هدفا لولفرهامبتون في الدقيقة العاشرة.

وانتهى اللقاء الأول بين الفريقين، اللذين بلغا دور 32 في الدوري الأوروبي، بالتعادل بدون أهداف بعد أن فشل يونايتد في تسديد أي كرة على المرمى بملعب ولفرهامبتون.

وعكر صفو احتفالات مانشستر يونايتد إصابة هدافه ماركوس راشفورد بعد نزوله بديلا في الشوط الثاني، حيث لعب لأقل من 15 دقيقة قبل خروجه مصابا وهو يعرج.

وأبلغ أولي غونار سولسكاير مدرب يونايتد شبكة بي.تي سبورت التلفزيونية “الأمر ارتد علينا لكن يجب الاعتماد عليهما في بعض الأحيان”.

وزادت الإصابة الشكوك حول لحاق مهاجم إنجلترا بمواجهة ليفربول في أنفيلد في الدوري يوم الأحد.

وقال سولسكاير: “يبدو أنه تعرض لإصابة ولم يستطع الركض لذا دعونا نختبره في الأيام القليلة المقبلة. أتمنى أن يكون جاهزا ليوم الأحد. لا أعلم”.

وفي مباراة إعادة أخرى تغلب كارديف سيتي 4-3 على كارلايل يونايتد المتعثر في الدرجة الرابعة ليصعد لمواجهة ريدينغ في مباراة خالصة بين فريقين من الدرجة الثانية في الدور الرابع للبطولة.

ويلعب يونايتد في الدور التالي ضد واتفورد وصيف حامل اللقب أوترنمير روفرز المنتمي للدرة الثالثة بعد تأجيل مباراة الإعادة بينهما، الثلاثاء.