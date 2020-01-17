إنتر يتعاقد مع يانغ لاعب مانشستر يونايتد

قال إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إنه تعاقد مع اللاعب الدولي الإنجليزي السابق آشلي يانغ من مانشستر يونايتد لمدة ستة أشهر.

ويملك إنتر خيار تمديد التعاقد مع يانغ لموسم آخر وسينضم إلى زميليه السابقين في أولد ترافورد روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن إنتر دفع 1.5 مليون يورو «1.66 مليون دولار» ليونايتد.

وكان عقد يانغ «34 عاما» الذي تحول للعب كظهير بعد أن بدأ مسيرته كجناح ينتهي مع يونايتد في نهاية هذا الموسم.

وقال أولي جونار سولشار مدرب يونايتد إن النادي لن يقف في طريق انتقال يانغ للعملاق الإيطالي.

وأضاف “آشلي يرغب في خوض مغامرة جديدة ويقترب من عامه 35 الآن. قام بعمل رائع وخدم هذا النادي بكل اخلاص”.

وبدأ يانغ مسيرته في واتفورد قبل أن ينتقل إلى أستون فيلا في2007 وانضم إلى يونايتد بعدها بأربع سنوات. ولعب 39 مباراة مع إنجلترا وكان آخر ظهور له في الدور قبل النهائي لكأس العالم في الخسارة أمام كرواتيا في 2018.

ويملك إنتر خيار تمديد التعاقد مع يانغ لموسم آخر وسينضم إلى زميليه السابقين في أولد ترافورد روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن إنتر دفع 1.5 مليون يورو «1.66 مليون دولار» ليونايتد.

وكان عقد يانغ «34 عاما» الذي تحول للعب كظهير بعد أن بدأ مسيرته كجناح ينتهي مع يونايتد في نهاية هذا الموسم.

وقال أولي جونار سولشار مدرب يونايتد إن النادي لن يقف في طريق انتقال يانغ للعملاق الإيطالي.

وأضاف “آشلي يرغب في خوض مغامرة جديدة ويقترب من عامه 35 الآن. قام بعمل رائع وخدم هذا النادي بكل اخلاص”.

وبدأ يانغ مسيرته في واتفورد قبل أن ينتقل إلى أستون فيلا في2007 وانضم إلى يونايتد بعدها بأربع سنوات. ولعب 39 مباراة مع إنجلترا وكان آخر ظهور له في الدور قبل النهائي لكأس العالم في الخسارة أمام كرواتيا في 2018.