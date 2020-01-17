شالكه يصعق مونشنغلادباخ مع استئناف الدوري الألماني

أحرز مايكل جريجوريتش هدفا في مباراته الأولى مع شالكه وصنع الثاني في الفوز 2-صفر على بروسيا مونشنغلادباخ صاحب المركز الثاني مع استئناف منافسات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عقب فترة التوقف الشتوية.

وبدأ فريق المدرب ديفيد فاجنر الشوط الثاني بقوة ليسجل سوات سردار الهدف الأول بعد تمريرة من جريجوريتش في الدقيقة 48.

وعزز النمساوي، الذي انضم إلى شالكه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة من أوجسبورج، النتيجة بعدها بعشر دقائق إثر تمريرة بنيتو رامان ليقود شالكه للمركز الرابع برصيد 33 نقطة.

ويتساوى شالكه في رصيد النقاط مع بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي سيلعب خارج أرضه مع هيرتا برلين بعد الأحد.

وسيستضيف رازن بال شبورت لايبزيج المتصدر برصيد 37 نقطة أونيون برلين السبت بينما ظل مونشنغلادباخ في المركز الثاني برصيد 35 نقطة.

وبدأ فريق المدرب ديفيد فاجنر الشوط الثاني بقوة ليسجل سوات سردار الهدف الأول بعد تمريرة من جريجوريتش في الدقيقة 48.

وعزز النمساوي، الذي انضم إلى شالكه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة من أوجسبورج، النتيجة بعدها بعشر دقائق إثر تمريرة بنيتو رامان ليقود شالكه للمركز الرابع برصيد 33 نقطة.

ويتساوى شالكه في رصيد النقاط مع بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي سيلعب خارج أرضه مع هيرتا برلين بعد الأحد.

وسيستضيف رازن بال شبورت لايبزيج المتصدر برصيد 37 نقطة أونيون برلين السبت بينما ظل مونشنغلادباخ في المركز الثاني برصيد 35 نقطة.