زيدان يتحدث عن رحيل فالفيردي ويلمح إلى “المصير المحتوم”

علق المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان على رحيل نظيره في برشلونة إرنستو فالفيردي، بعد إعلان النادي الكتالوني إقالته وتعيين كيكي سيتين بديلا له.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة “أس” الرياضية الإسبانية، إنه “يشعر بالأسى” لرحيل مدرب المنافس الرئيسي في الدوري الإسباني.

وتمت إقالة فالفيردي بعد نتائج مخيبة وأداء غير مرض لجماهير برشلونة، وهو الأمر الذي علق عليه زيدان مشيرا إلى أنه قد يقع تحت نفس الضغط لو تعثر ريال مدريد، ملمحا إلى أن الانتقادات “مصير محتوم” لأي مدرب يقود فريقا كبيرا.

وأضاف المدرب الفرنسي: “إنه مدرب أظهر كم هو جيد، وأنا أكن له الكثير من الاحترام. بالنسبة لمدربي فرق مثل ريال مدريد وبرشلونة، نحن ندرك أين نعمل وهذا لن يتغير”.

وفسر “زيزو” كلامه مضيفا: “إن خسرت مباراتين فسوف أتعرض للانتقادات، تماما مثلما حدث لي قبل شهر ونصف. عليك فقط أن تحاول تقديم 100 بالمئة مما تستطيع. أنا آسف لرحيل فالفيردي”.

ويتقاسم ريال مدريد وبرشلونة حاليا صدارة الـ”ليغا”، ولكل منهما 40 نقطة من أصل 19 مباراة، فيما يستضيف النادي الملكي إشبيلية، السبت، بينما ينتظر برشلونة في ملعبه غرناطة، الأحد.

وسيحاول زيدان تحقيق الفوز على منافسه الأندلسي، في محاولة لزيادة الضغط على برشلونة في الاختبار الأول لسيتين، الذي قد يحتاج المزيد من الوقت للتأقلم مع اللاعبين وأجواء “كامب نو” وجماهيره.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة “أس” الرياضية الإسبانية، إنه “يشعر بالأسى” لرحيل مدرب المنافس الرئيسي في الدوري الإسباني.

وتمت إقالة فالفيردي بعد نتائج مخيبة وأداء غير مرض لجماهير برشلونة، وهو الأمر الذي علق عليه زيدان مشيرا إلى أنه قد يقع تحت نفس الضغط لو تعثر ريال مدريد، ملمحا إلى أن الانتقادات “مصير محتوم” لأي مدرب يقود فريقا كبيرا.

وأضاف المدرب الفرنسي: “إنه مدرب أظهر كم هو جيد، وأنا أكن له الكثير من الاحترام. بالنسبة لمدربي فرق مثل ريال مدريد وبرشلونة، نحن ندرك أين نعمل وهذا لن يتغير”.

وفسر “زيزو” كلامه مضيفا: “إن خسرت مباراتين فسوف أتعرض للانتقادات، تماما مثلما حدث لي قبل شهر ونصف. عليك فقط أن تحاول تقديم 100 بالمئة مما تستطيع. أنا آسف لرحيل فالفيردي”.

ويتقاسم ريال مدريد وبرشلونة حاليا صدارة الـ”ليغا”، ولكل منهما 40 نقطة من أصل 19 مباراة، فيما يستضيف النادي الملكي إشبيلية، السبت، بينما ينتظر برشلونة في ملعبه غرناطة، الأحد.

وسيحاول زيدان تحقيق الفوز على منافسه الأندلسي، في محاولة لزيادة الضغط على برشلونة في الاختبار الأول لسيتين، الذي قد يحتاج المزيد من الوقت للتأقلم مع اللاعبين وأجواء “كامب نو” وجماهيره.