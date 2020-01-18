بفضل كاسيميرو.. ريال مدريد يحفط الأمل في اللقب بفوز صعب

تمكن ريال مدريد من تحقيق فوز صعب على ضيفه إشيبلية بهدفين مقابل هدف في إطار الأسبوع العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويعزى الفضل في فوز الفريق الملكي لنجم خط وسطه البرازيلي كاسيميرو الذي تمكن تسجيل هدفين في الدقيقيتن 57 والدقيقة 69 من عمر المباراة.

وكان الفريق الضيف قد تمكن من تسجيل هدف في الدقيقة 64 عن طريق لاعبه لوك دي يونغ ليعيد الأمل للفريق الأندلسي، قبل أن يسجل “الدبابة البرازيلية” الهدف الثاني لـ”الميرنغي”.

وبهذا الفوز يتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة وبقارق ثلاثة نقاط عن غريمه اللدود برشلونة، والذي سيلعب غدا ضد مضيفه غرناطة.

وفي حالة فوز “البلوغرانا” بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتيين، فإنه سيستعيد الصدارة بفارق الأهداف عن العملاق المدريدي.

أما إشبيلية فقد حافظ مؤقتا ورغم خسارته على المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

ويعزى الفضل في فوز الفريق الملكي لنجم خط وسطه البرازيلي كاسيميرو الذي تمكن تسجيل هدفين في الدقيقيتن 57 والدقيقة 69 من عمر المباراة.

وكان الفريق الضيف قد تمكن من تسجيل هدف في الدقيقة 64 عن طريق لاعبه لوك دي يونغ ليعيد الأمل للفريق الأندلسي، قبل أن يسجل “الدبابة البرازيلية” الهدف الثاني لـ”الميرنغي”.

وبهذا الفوز يتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة وبقارق ثلاثة نقاط عن غريمه اللدود برشلونة، والذي سيلعب غدا ضد مضيفه غرناطة.

وفي حالة فوز “البلوغرانا” بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتيين، فإنه سيستعيد الصدارة بفارق الأهداف عن العملاق المدريدي.

أما إشبيلية فقد حافظ مؤقتا ورغم خسارته على المركز الرابع برصيد 35 نقطة.