مورينيو غاضب بشدة.. “كنا على بعد 2 مليمتر”

شن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي هجوما عنيفا على تقنية الفيديو “الفار” في أعقاب تعادل “السبيرز” مع واتفورد سلبيا، قائلا إن “تقنية خط المرمى لا ترتكب أخطاء مثلما يفعل «الفار»”.

وواصل توتنهام نزيف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بفقدانه ثمينتين بعد تعادله مع مضيفه واتفورد بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.

وأهدر واتفورد فرصة الفوز في اللقاء بعدما أهدر لاعبه تروي دييني ركلة جزاء تصدى لها باولو غازانيغا حارس توتنهام.

وكثيرا ما تتدخل الأخطاء وتتسبب في تغيير نتائج مباريات، ومن ثم فقد تم تطبيق التكنولوجيا بهدف تقليل الأخطاء التي يرتكبها الحكام، لكن مورينيو أبدى استياءه من التحكيم في مباراة اليوم حتى مع تطبيق “الفار”.

وعلق مورينيو على فرصة تهديفية محققة لفريقه في اللقاء: “هذا هو الحال، وأعلم أنها كانت تبعد بمليمترات، لكن تقنية خط المرمى لم تقترف أخطاء مثلما فعل «الفار»، ولذا علينا أن نقبل بحكمها”.

وأوضح مورينيو “هناك قرارات مختلفة، لكني أترك هذا للنقاد، أترك هذا للحكام المتخصصين، وأنا أفضل عدم الحديث كثيرا في مثل تلك الأمور”.

وأضاف “بخلاف أداء الحكم، جاء أداء توتنهام جيدا، فقد بدأنا المباراة بتنظيم جيد، وكدنا أن نسجل بعد دقيقتين على بدء اللقاء”.

وواصل: “فرضنا سيطرتنا في الشوط الأول حتى سجلوا هدفا فينا، كانوا يعتمدون على الكرات الطويلة في منطقة الجزاء، قاموا بتمريرة واحدة أو اثنتين”.

وتابع مورينيو: “في الشوط الثاني أعتقد أن المباراة كانت متكافئة بين الفريقين، ولم نكن مسيطرين كما كان الحال في الشوط الأول”.

وأتم مدرب توتنهام تصريحاته قائلا: “كما تقول، كنا على بُعد 2 مليمتر من الفوز بالمباراة”.

وللمرة الثانية يسقط توتنهام في فخ التعادل مقابل هزيمتين خلال آخر 4 مباريات له في البريميرليغ، بينما جاء تعادل واتفورد بعد ثلاثة انتصارات متتالية له.

وبتلك النتيجة يرفع توتنهام رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع مقابل 23 نقطة لواتفورد في المركز السادس عشر.

وواصل توتنهام نزيف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بفقدانه ثمينتين بعد تعادله مع مضيفه واتفورد بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.

وأهدر واتفورد فرصة الفوز في اللقاء بعدما أهدر لاعبه تروي دييني ركلة جزاء تصدى لها باولو غازانيغا حارس توتنهام.

وكثيرا ما تتدخل الأخطاء وتتسبب في تغيير نتائج مباريات، ومن ثم فقد تم تطبيق التكنولوجيا بهدف تقليل الأخطاء التي يرتكبها الحكام، لكن مورينيو أبدى استياءه من التحكيم في مباراة اليوم حتى مع تطبيق “الفار”.

وعلق مورينيو على فرصة تهديفية محققة لفريقه في اللقاء: “هذا هو الحال، وأعلم أنها كانت تبعد بمليمترات، لكن تقنية خط المرمى لم تقترف أخطاء مثلما فعل «الفار»، ولذا علينا أن نقبل بحكمها”.

وأوضح مورينيو “هناك قرارات مختلفة، لكني أترك هذا للنقاد، أترك هذا للحكام المتخصصين، وأنا أفضل عدم الحديث كثيرا في مثل تلك الأمور”.

وأضاف “بخلاف أداء الحكم، جاء أداء توتنهام جيدا، فقد بدأنا المباراة بتنظيم جيد، وكدنا أن نسجل بعد دقيقتين على بدء اللقاء”.

وواصل: “فرضنا سيطرتنا في الشوط الأول حتى سجلوا هدفا فينا، كانوا يعتمدون على الكرات الطويلة في منطقة الجزاء، قاموا بتمريرة واحدة أو اثنتين”.

وتابع مورينيو: “في الشوط الثاني أعتقد أن المباراة كانت متكافئة بين الفريقين، ولم نكن مسيطرين كما كان الحال في الشوط الأول”.

وأتم مدرب توتنهام تصريحاته قائلا: “كما تقول، كنا على بُعد 2 مليمتر من الفوز بالمباراة”.

وللمرة الثانية يسقط توتنهام في فخ التعادل مقابل هزيمتين خلال آخر 4 مباريات له في البريميرليغ، بينما جاء تعادل واتفورد بعد ثلاثة انتصارات متتالية له.

وبتلك النتيجة يرفع توتنهام رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع مقابل 23 نقطة لواتفورد في المركز السادس عشر.