الدوري الألماني.. بايرن يسحق هيرتا بـ”رباعية متأخرة”

فاز بايرن ميونخ الألماني، الأحد، على هيرتا برلين، برباعية نظيفة، بعدما تمكن الفريق البافاري من إحراز أربعة أهداف خلال 24 دقيقة من الشوط الثاني، في إطار دوري الدرجة الأولى الألماني.

وهز توماس مولر الشباك من مسافة قريبة بعد مرور ساعة من اللعب، محرزا هدفه الثالث في هذا الموسم. وأتاح الهدف الذي سجله مولر لفريق بايرن أن يرفع إيقاعه، بعدما قدم أداء وصف بالسيئ خلال الشوط الأول من المباراة.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي، العائد بعد خضوعه لجراحة في الفخذ في ديسمبر، هدفه رقم 20 في الدوري هذا الموسم، وفق ما نقلت رويترز.

وانضم إلى تيمو فيرنر، مهاجم رازن بال شبورت لايبزيغ، في صدارة هدافي البطولة إذ أصبحت المرة الأولى في تاريخ الدوري التي يحرز فيها لاعبان 20 هدفا لكل منهما بعد مرور 18 جولة فقط.

وبعد ذلك بثلاث دقائق، جعل تياغو ألكانتارا النتيجة 3-صفر، بتسديدة مذهلة قبل أن يختتم إيفان بريشيتش الرباعية بضربة رأس في الدقيقة 84 بعد تمريرة عرضية متقنة من مولر ويرفع بايرن رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني.

ويتصدر لايبزيغ المسابقة وله 40 نقطة عقب انتصاره 3-1 على ضيفه أونيون برلين، السبت، فيما تراجع بروسيا مونشن غلادباخ إلى المركز الثالث برصيد 35 نقطة بعد هزيمته 2-صفر، في ملعب شالكه، يوم الجمعة.

وهز توماس مولر الشباك من مسافة قريبة بعد مرور ساعة من اللعب، محرزا هدفه الثالث في هذا الموسم. وأتاح الهدف الذي سجله مولر لفريق بايرن أن يرفع إيقاعه، بعدما قدم أداء وصف بالسيئ خلال الشوط الأول من المباراة.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي، العائد بعد خضوعه لجراحة في الفخذ في ديسمبر، هدفه رقم 20 في الدوري هذا الموسم، وفق ما نقلت رويترز.

وانضم إلى تيمو فيرنر، مهاجم رازن بال شبورت لايبزيغ، في صدارة هدافي البطولة إذ أصبحت المرة الأولى في تاريخ الدوري التي يحرز فيها لاعبان 20 هدفا لكل منهما بعد مرور 18 جولة فقط.

وبعد ذلك بثلاث دقائق، جعل تياغو ألكانتارا النتيجة 3-صفر، بتسديدة مذهلة قبل أن يختتم إيفان بريشيتش الرباعية بضربة رأس في الدقيقة 84 بعد تمريرة عرضية متقنة من مولر ويرفع بايرن رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني.

ويتصدر لايبزيغ المسابقة وله 40 نقطة عقب انتصاره 3-1 على ضيفه أونيون برلين، السبت، فيما تراجع بروسيا مونشن غلادباخ إلى المركز الثالث برصيد 35 نقطة بعد هزيمته 2-صفر، في ملعب شالكه، يوم الجمعة.