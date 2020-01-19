صلاح أنهى عقدته مع مانشستر يونايتد.. وبقي فريقان

أنهى النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مساء الأحد، عقدته مع فريق مانشستر يونايتد بعد أن عجز في التسجيل في مرماه خلال 4 مواجهات سابقة.

وسجل صلاح الهدف الثاني لـ”الريدز” خلال مباراة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد والتي انتهت بفوز ليفربول 2-0.

وبعد هذا الهدف تبقى فريقان واجههما صلاح دون أن يهز شباكهما في الدوري الإنجليزي هما سوانزي سيتي وأستون فيلا.

وفي وقت سابق، تحدث صلاح لشبكة “سكاي الرياضية” قائلا: “”يونايتد يلعب بشكل مختلف أمامي”، وقد ظهر هذا جليا في اختيارات أولي غونار سولسكاير على تشكيل الاضطرارية لإيقاف صلاح، فدفع بالثنائي براندون ويليامز، ولوك شاو على الجهة اليسرى ضمن خط دفاعي مكون من 5 لاعبين.

ورفع ليفربول بعد هذا الفوز رصيده إلى 64 نقطة في المركز الأول بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، مع تبقي مباراة مؤجلة لـ”الريدز”، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 34 في نقطة بالمركز الخامس.

وجاء سير المباراة سريعا، حيث لم يمهل ليفربول ضيفه كثيرا، فتقدم عليه في الدقيقة 14 برأسية العملاق فيرجيل فان دايك بعد عرضية نفذها ترينت ألكساندر أرنولد.

وضاعف ليفربول تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 24 بتسديدة رائعة من روبيرتو فيرمينو، لكن تقنية الفيديو تدخلت لإلغاء الهدف بداعي وجود مخالفة من فان دايك على دافيد دي خيا قبل لحظة التسجيل.

وواصل ليفربول هز الشباك بهدف تم إلغائه مباشرة هذه المرة في الدقيقة 36 بداعي وجود تسلل على جورجينو فينالدوم.

وظهر مانشستر يونايتد خجول هجوميا، فاكتفى بتسديدة من أنتوني مارسيال في الدقيقة 39 مرت بجوار المرمى، قبل أن يهدر يونايتد أخطر فرصه في الشوط الأول بعد عرضية آرون وان بيساكا في الدقيقة 44، لكن أندرياس بيريرا فوت الكرة في مواجهة المرمى.

وخطف صلاح الأضواء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عندما قتل المباراة بعد تمريرة طولية من أليسون بيكر، انفرد صلاح على إثرها من قبل منتصف الملعب، وسجل في شباك دي خيا أخيرا.

وسجل صلاح الهدف الثاني لـ”الريدز” خلال مباراة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد والتي انتهت بفوز ليفربول 2-0.

وبعد هذا الهدف تبقى فريقان واجههما صلاح دون أن يهز شباكهما في الدوري الإنجليزي هما سوانزي سيتي وأستون فيلا.

وفي وقت سابق، تحدث صلاح لشبكة “سكاي الرياضية” قائلا: “”يونايتد يلعب بشكل مختلف أمامي”، وقد ظهر هذا جليا في اختيارات أولي غونار سولسكاير على تشكيل الاضطرارية لإيقاف صلاح، فدفع بالثنائي براندون ويليامز، ولوك شاو على الجهة اليسرى ضمن خط دفاعي مكون من 5 لاعبين.

ورفع ليفربول بعد هذا الفوز رصيده إلى 64 نقطة في المركز الأول بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، مع تبقي مباراة مؤجلة لـ”الريدز”، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 34 في نقطة بالمركز الخامس.

وجاء سير المباراة سريعا، حيث لم يمهل ليفربول ضيفه كثيرا، فتقدم عليه في الدقيقة 14 برأسية العملاق فيرجيل فان دايك بعد عرضية نفذها ترينت ألكساندر أرنولد.

وضاعف ليفربول تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 24 بتسديدة رائعة من روبيرتو فيرمينو، لكن تقنية الفيديو تدخلت لإلغاء الهدف بداعي وجود مخالفة من فان دايك على دافيد دي خيا قبل لحظة التسجيل.

وواصل ليفربول هز الشباك بهدف تم إلغائه مباشرة هذه المرة في الدقيقة 36 بداعي وجود تسلل على جورجينو فينالدوم.

وظهر مانشستر يونايتد خجول هجوميا، فاكتفى بتسديدة من أنتوني مارسيال في الدقيقة 39 مرت بجوار المرمى، قبل أن يهدر يونايتد أخطر فرصه في الشوط الأول بعد عرضية آرون وان بيساكا في الدقيقة 44، لكن أندرياس بيريرا فوت الكرة في مواجهة المرمى.

وخطف صلاح الأضواء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عندما قتل المباراة بعد تمريرة طولية من أليسون بيكر، انفرد صلاح على إثرها من قبل منتصف الملعب، وسجل في شباك دي خيا أخيرا.