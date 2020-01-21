البديل الخارق أغويرو يقود سيتي للفوز على شيفيلد يونايتد

نزل سيرجيو أغويرو بديلا ليسجل هدف فوز مانشستر سيتي 1-صفر على مستضيفه المكافح شيفيلد يونايتد ليعزز موقعه في المركز الثاني دوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحصل سيتي على ركلة جزاء في الشوط الأول أهدرها البرازيلي غابرييل جيسوس بعد أن تصدى الحارس دين هندرسون، المعار من مانشستر يونايتد، للكرة كما أنقذ ببراعة فرصة أخرى لرحيم سترلينغ.

وشارك أغويرو بديلا على حساب جيسوس في الدقيقة 67 ولم ينتظر طويلا ليضع بصمته من متابعة لتمريرة كيفن دي بروين في الدقيقة 73.

وعاد مدافع سيتي إيمريك لابورت للتشكيلة الأساسية لأول مرة منذ تعرضه لإصابة في الركبة في أغسطس الماضي وغادر اللاعب الفرنسي الملعب قبل 12 دقيقة على النهاية.

ويملك فريق المدرب بيب غوارديولا 51 نقطة بفارق 13 نقطة عن المتصدر ليفربول الذي تتبقى له مباراتان بينما يتفوق بست نقاط على ليستر سيتي صاحب المركز الثالث الذي يستضيف وست هام يونايتد الأربعاء.

وحصل سيتي على ركلة جزاء في الشوط الأول أهدرها البرازيلي غابرييل جيسوس بعد أن تصدى الحارس دين هندرسون، المعار من مانشستر يونايتد، للكرة كما أنقذ ببراعة فرصة أخرى لرحيم سترلينغ.

وشارك أغويرو بديلا على حساب جيسوس في الدقيقة 67 ولم ينتظر طويلا ليضع بصمته من متابعة لتمريرة كيفن دي بروين في الدقيقة 73.

وعاد مدافع سيتي إيمريك لابورت للتشكيلة الأساسية لأول مرة منذ تعرضه لإصابة في الركبة في أغسطس الماضي وغادر اللاعب الفرنسي الملعب قبل 12 دقيقة على النهاية.

ويملك فريق المدرب بيب غوارديولا 51 نقطة بفارق 13 نقطة عن المتصدر ليفربول الذي تتبقى له مباراتان بينما يتفوق بست نقاط على ليستر سيتي صاحب المركز الثالث الذي يستضيف وست هام يونايتد الأربعاء.