بعد عام على الفاجعة.. نانت يحقق حلم سالا “المستحيل”

بعد مرور عام على مصرع النجم الأرجنتيني إيميليانو سالا، لا زالت ذكرى رحيله المؤلمة عالقة في ملاعب كرة القدم، ولتكريم ذكراه، قرر ناديه السابق تغيير قمصانه بالكامل من أجل نجمهم الراحل.

ولقي سالا حتفه بعد تحطم طائرة كان على متنها في بحر المانش في 21 يناير 2019، وهو في طريقه من فرنسا إلى ويلز، بعد قليل من اتفاق الناديين على انتقاله في صفقة بلغت قيمتها 17 مليون يورو.

وكشف نادي نانت عن قميص “خاص”، يشبه قميص منتخب الأرجنتين، بالخطوط الزرقاء والبيضاء، سيرتديه الفريق خلال مباراته أمام بوردو الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وقال النادي أن أرباح بيع القميص الخاص ستذهب لناديين لعب لهما سالا في الأرجنتين عندما كان طفلا صغيرا، وفقا لصحيفة “أس”.

وكتب النادي الفرنسي في بيان: “لأنه كان يحلم بارتداء قميص المنتخب الوطني الأرجنتيني، سيتخلى لاعبو نانت عن قمصانهم الصفراء والخضراء التقليدية، من أجل اللونين الأزرق السماوي والأبيض”.

وأضاف: “هذا القميص، الذي ستذهب أرباح مبيعاته بالكامل لفريقين مارس فيهما سالا كرة القدم بالأرجنتين، هي وسيلة لتكريم ذكراه “.

كما أعلن نانت أن لفتات تكريمية أخرى لسالا سيشهدها ملعب الفريق يوم الأحد، بما في ذلك التصفيق لمدة دقيقة كملة قبل انطلاق المباراة، ولوحة عملاقة “تيفو” من قبل الجماهير.

ولقي سالا حتفه بعد تحطم طائرة كان على متنها في بحر المانش في 21 يناير 2019، وهو في طريقه من فرنسا إلى ويلز، بعد قليل من اتفاق الناديين على انتقاله في صفقة بلغت قيمتها 17 مليون يورو.

وكشف نادي نانت عن قميص “خاص”، يشبه قميص منتخب الأرجنتين، بالخطوط الزرقاء والبيضاء، سيرتديه الفريق خلال مباراته أمام بوردو الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وقال النادي أن أرباح بيع القميص الخاص ستذهب لناديين لعب لهما سالا في الأرجنتين عندما كان طفلا صغيرا، وفقا لصحيفة “أس”.

وكتب النادي الفرنسي في بيان: “لأنه كان يحلم بارتداء قميص المنتخب الوطني الأرجنتيني، سيتخلى لاعبو نانت عن قمصانهم الصفراء والخضراء التقليدية، من أجل اللونين الأزرق السماوي والأبيض”.

وأضاف: “هذا القميص، الذي ستذهب أرباح مبيعاته بالكامل لفريقين مارس فيهما سالا كرة القدم بالأرجنتين، هي وسيلة لتكريم ذكراه “.

كما أعلن نانت أن لفتات تكريمية أخرى لسالا سيشهدها ملعب الفريق يوم الأحد، بما في ذلك التصفيق لمدة دقيقة كملة قبل انطلاق المباراة، ولوحة عملاقة “تيفو” من قبل الجماهير.