رسالة رسمية مفاجئة من تركي آل الشيخ إلى إدارة الأهلي المصري

نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، الأربعاء، رسالة أرسلها لإدارة نادي الأهلي المصري، يطالب فيها بالبت في استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي، التي قدمها قبل أكثر من عام ونصف.

وجاء في خطاب آل الشيخ: “تشرفت بالرئاسة الشرفية الممنوحة لي من مجلس إدارتكم وتمنيت خدمة الكيان وسأظل إن شاء الله”.

وأكمل: “تقدمت رسميا بتاريخ 25 مايو 2018 باستقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي ولم يتم إشعاري رسميا حتى اللحظة بقبول الاستقالة”.

وأردف: “آمل من مجلسكم المحترم سرعة حسم الموضوع وإشعاري في أقرب وقت ممكن، متمنيا للأهلي الكبير ولكم كل التوفيق والنجاح ولمصر الحبيبة الخير والازدهار، وسأستمر عاشقا للنادي الأهلي وجمهوره”.

وكان آل الشيخ، الذي أعلنه رئيس مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب رئيسا شرفيا للنادي، قد أعلن تنازله عن المنصب، مبديا في الوقت ذاته استعداده لتقديم الدعم للنادي، ورفضه لاستخدام اسمه في الإساءة للأهلي.

وقبل أسابيع نشرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل أنباء عن زيارات ودية متبادلة بين رئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس الأهلي مع تعليقات عن “فتح صفحة جديدة” بين الطرفين.

وجاء في خطاب آل الشيخ: “تشرفت بالرئاسة الشرفية الممنوحة لي من مجلس إدارتكم وتمنيت خدمة الكيان وسأظل إن شاء الله”.

وأكمل: “تقدمت رسميا بتاريخ 25 مايو 2018 باستقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي ولم يتم إشعاري رسميا حتى اللحظة بقبول الاستقالة”.

وأردف: “آمل من مجلسكم المحترم سرعة حسم الموضوع وإشعاري في أقرب وقت ممكن، متمنيا للأهلي الكبير ولكم كل التوفيق والنجاح ولمصر الحبيبة الخير والازدهار، وسأستمر عاشقا للنادي الأهلي وجمهوره”.

وكان آل الشيخ، الذي أعلنه رئيس مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب رئيسا شرفيا للنادي، قد أعلن تنازله عن المنصب، مبديا في الوقت ذاته استعداده لتقديم الدعم للنادي، ورفضه لاستخدام اسمه في الإساءة للأهلي.

وقبل أسابيع نشرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل أنباء عن زيارات ودية متبادلة بين رئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس الأهلي مع تعليقات عن “فتح صفحة جديدة” بين الطرفين.