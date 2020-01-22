الأخضر السعودي يتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020

تأهل المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم لأولمبياد طوكيو 2020، بعد وصوله الأربعاء لنهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما المقامة في تايلاند.

وواصل الأخضر السعودي مسيرته المتألقة في البطولة، بانتصاره على أوزبكستان بنتيجة 1-0، في نصف نهائي كأس آسيا للشباب، ليصل لنهائي البطولة.

ويتأهل الثلاث الأوائل في البطولة لمسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو المقبلة، وبوصوله للنهائي ضمن المنتخب السعودي التأهل.

ويعتبر تأهل السعودية الثاني في تاريخه، بعد تأهله لمنافسات كرة القدم في أولمبياد أطلانطا عام 1996، وخرج وقتها من دور المجموعات.

وسجل هدف السعودية الوحيد في اللقاء ناصر العمران، في الدقيقة 87، بهدف صاروخي من خارج منطقة الجزاء.

وأصبحت السعودية ممثلة العرب الثانية في مسابقة كرة القدم في الأولمبياد المقبلة، بجانب المنتخب المصري، الذي تأهل بعد إحرازه كأس أمم أفريقيا للشباب.

وسينتظر “الأخضر” السعودي الفائز من مباراة كوريا الجنوبية وأستراليا في نهائي البطولة الأحد المقبل.

وواصل الأخضر السعودي مسيرته المتألقة في البطولة، بانتصاره على أوزبكستان بنتيجة 1-0، في نصف نهائي كأس آسيا للشباب، ليصل لنهائي البطولة.

ويتأهل الثلاث الأوائل في البطولة لمسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو المقبلة، وبوصوله للنهائي ضمن المنتخب السعودي التأهل.

ويعتبر تأهل السعودية الثاني في تاريخه، بعد تأهله لمنافسات كرة القدم في أولمبياد أطلانطا عام 1996، وخرج وقتها من دور المجموعات.

وسجل هدف السعودية الوحيد في اللقاء ناصر العمران، في الدقيقة 87، بهدف صاروخي من خارج منطقة الجزاء.

وأصبحت السعودية ممثلة العرب الثانية في مسابقة كرة القدم في الأولمبياد المقبلة، بجانب المنتخب المصري، الذي تأهل بعد إحرازه كأس أمم أفريقيا للشباب.

وسينتظر “الأخضر” السعودي الفائز من مباراة كوريا الجنوبية وأستراليا في نهائي البطولة الأحد المقبل.