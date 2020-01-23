مبابي في “لحظة جنون”.. من أراد أن يخدع؟

انضم النجم الفرنسي كيليان مبابي لقائمة طويلة من نجوم الكرة الذين حاولوا التسجيل باليد، وذلك في لقطة غريبة جدا مساء الأربعاء.

ومد مبابي يده بشكل فاضح للتسجيل، في مرمى ريم، مساء الأربعاء، وذلك ضمن لقاء فريقه باريس سان جرمان بنصف نهائي كأس رابطة الدوري الفرنسي.

وبعد سقوطه أمام المرمى، وسط عدد كبير من مدافعي الخصم، مد مبابي يده ليدفع الكرة في المرمى الخالي، بشكل فاضح.

ولم يتردد حكم اللقاء ميكايل ليساج بإشهار البطاقة الصفراء في وجه مبابي بعد الواقعة، وهو ما رد عليه مبابي بابتسامة.

وجاءت اللقطة في نهاية المباراة التي انتصر فيها سان جرمان بنتيجة 3-0، ليصل نهائي البطولة بمواجهة ليون.

وانضم مبابي لسلسلة من أساطير اللعبة، الذين أثاروا جدلا كبيرا عبر التاريخ، باستخدامهم اليد للتسجيل، من دون انتباه الحكم.

وأبرز هؤلاء أسطورة منتخب الأرجنتين دييغو مارادونا، الذي سجل بيده في مرمى إنجلترا بمونديال 1986، في واحد من أكثر الأهداف المثيرة للجدل عبر التاريخ.

ومثل مارادونا، سجل النجم الفرنسي تييري هنري بمساعدة يده، في مرمى جمهورية إيرلندا، في تصفيات مونديال 2010.

ومد مبابي يده بشكل فاضح للتسجيل، في مرمى ريم، مساء الأربعاء، وذلك ضمن لقاء فريقه باريس سان جرمان بنصف نهائي كأس رابطة الدوري الفرنسي.

وبعد سقوطه أمام المرمى، وسط عدد كبير من مدافعي الخصم، مد مبابي يده ليدفع الكرة في المرمى الخالي، بشكل فاضح.

ولم يتردد حكم اللقاء ميكايل ليساج بإشهار البطاقة الصفراء في وجه مبابي بعد الواقعة، وهو ما رد عليه مبابي بابتسامة.

وجاءت اللقطة في نهاية المباراة التي انتصر فيها سان جرمان بنتيجة 3-0، ليصل نهائي البطولة بمواجهة ليون.

وانضم مبابي لسلسلة من أساطير اللعبة، الذين أثاروا جدلا كبيرا عبر التاريخ، باستخدامهم اليد للتسجيل، من دون انتباه الحكم.

وأبرز هؤلاء أسطورة منتخب الأرجنتين دييغو مارادونا، الذي سجل بيده في مرمى إنجلترا بمونديال 1986، في واحد من أكثر الأهداف المثيرة للجدل عبر التاريخ.

ومثل مارادونا، سجل النجم الفرنسي تييري هنري بمساعدة يده، في مرمى جمهورية إيرلندا، في تصفيات مونديال 2010.