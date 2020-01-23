كلوب: هدف صلاح في مانشستر يونايتد “مخطط له” منذ 2018

كشف المدرب الألماني يورغن كلوب “الخطة المحكمة” التي أدت لتسجيل محمد صلاح هدفه الأول في مشواره أمام مانشستر يونايتد، الأحد، بفضل تمريرة من حارس المرمى، التي لم تكن “بالصدفة”.

فبينما كانت مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول تلفظ أنفاسها الأخيرة، مرر حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر تمريرة طويلة لصلاح، ليضعه بمواجهة المرمى، قبل أن يحسم الأخير اللقاء، ويسجل الهدف الثاني لليفربول.

وبينما ظنت الجماهير أن تمريرة أليسون “السحرية” كانت سرعة بديهة من حارس المرمى الذي استغل موقفا استثنائيا، كشف مدرب الفريق كلوب، أن الأمر برمته كان مخططا له من قبل.

وقال كلوب: “أليسون ومو «صلاح» لطالما أرادا تنفيذ هذه اللعبة، وهي التمرير من حارس المرمى للمهاجم لصناعة موقف انفراد، ولكن لم تتح لنا هذه الفرصة بالسابق، لأن الخصم عادة ما يكون في حالة دفاع حذرة”.

وأضاف: ” أليسون وصلاح منسجمان مع بعضهما البعض لمدة طويلة تعود لما قبل فترتهما في ليفربول، حيث لعب الاثنان معا في فريق روما الإيطالي كذلك”.

وأكمل: “صلاح كان على حافة منطقة جزاء ليفربول عندما لعب مانشستر يونايتد الركنية، لذلك هو كان أول من لاحظ أن لاعب الخصم سيكون متسللا، فانطلق فورا باتجاه مرمى الخصم، بانتظار تمريرة أليسون”.

وبعد احتساب حكم اللقاء حالة تسلل في اللحظات الأخيرة، سارع أليسون بتمرير كرة طويلة لصلاح الوحيد في منطقة الخصم، ليستغلها الأخير ويسجل هدفه الأول في مشواره أمام مانشستر يونايتد.

وبعد تسجيل الهدف، انطلق أليسون بطول الملعب راكضا لتهنئة زميله المصري على “نجاح الخطة”، في لقطة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ووصفها الكثيرون “باحتفال أليسون المجنون”.

وأكد كلوب أن صلاح وأليسون أرادا تنفيذ هذه اللعبة، منذ أول يوم وصل فيه الحارس البرازيلي لليفربول في 2018.

ولعب النجمان في صفوف روما الإيطالي موسم 2016-2017 معا، قبل انتقال صلاح لليفربول، قبل أن يلحقه أليسون هناك صيف 2018.

فبينما كانت مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول تلفظ أنفاسها الأخيرة، مرر حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر تمريرة طويلة لصلاح، ليضعه بمواجهة المرمى، قبل أن يحسم الأخير اللقاء، ويسجل الهدف الثاني لليفربول.

وبينما ظنت الجماهير أن تمريرة أليسون “السحرية” كانت سرعة بديهة من حارس المرمى الذي استغل موقفا استثنائيا، كشف مدرب الفريق كلوب، أن الأمر برمته كان مخططا له من قبل.

وقال كلوب: “أليسون ومو «صلاح» لطالما أرادا تنفيذ هذه اللعبة، وهي التمرير من حارس المرمى للمهاجم لصناعة موقف انفراد، ولكن لم تتح لنا هذه الفرصة بالسابق، لأن الخصم عادة ما يكون في حالة دفاع حذرة”.

وأضاف: ” أليسون وصلاح منسجمان مع بعضهما البعض لمدة طويلة تعود لما قبل فترتهما في ليفربول، حيث لعب الاثنان معا في فريق روما الإيطالي كذلك”.

وأكمل: “صلاح كان على حافة منطقة جزاء ليفربول عندما لعب مانشستر يونايتد الركنية، لذلك هو كان أول من لاحظ أن لاعب الخصم سيكون متسللا، فانطلق فورا باتجاه مرمى الخصم، بانتظار تمريرة أليسون”.

وبعد احتساب حكم اللقاء حالة تسلل في اللحظات الأخيرة، سارع أليسون بتمرير كرة طويلة لصلاح الوحيد في منطقة الخصم، ليستغلها الأخير ويسجل هدفه الأول في مشواره أمام مانشستر يونايتد.

وبعد تسجيل الهدف، انطلق أليسون بطول الملعب راكضا لتهنئة زميله المصري على “نجاح الخطة”، في لقطة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ووصفها الكثيرون “باحتفال أليسون المجنون”.

وأكد كلوب أن صلاح وأليسون أرادا تنفيذ هذه اللعبة، منذ أول يوم وصل فيه الحارس البرازيلي لليفربول في 2018.

ولعب النجمان في صفوف روما الإيطالي موسم 2016-2017 معا، قبل انتقال صلاح لليفربول، قبل أن يلحقه أليسون هناك صيف 2018.